TikTok擴大合作Shopify 於美、英、加測試App內購物功能

TikTok 週二 (24 日) 宣布擴大與加拿大電商巨頭 Shopify(SHOP-US)的合作夥伴關係，在自家 App 內新增直接購物功能，為進軍電商市場再下一城。

TikTik 表示，未來幾週內將與美國、英國和加拿大 Shopify 商家一同進行試點測試，預計該功能將於今年秋天拓展至其他商家，未來擁有 TikTok 企業帳號的 Shopify 商家，可在 TikTok 的資料頁面上新增購物標籤，且同步產品目錄。

TikTik 透過聲明表示：「TikTok Shopping 將帶來一項新功能，幫助 Shopify 商家創造令人愉快的體驗，直接引導消費者進入它們的線上商店進行結帳，讓人們輕鬆探索和購買他們在 TikTok 上發現的商品。」

多年來，TikTok 積極開發電子商務功能，包括曾在 2019 年推出的「Hashtag Challenge Plus」功能，允許用戶透過其 App，購買與「#」號標籤挑戰活動相關的產品，此外，TikTok 去年也推出「Shop Now」功能，用以引導用戶購買商品，並與 Levi’s 等知名品牌合作。

《彭博社》年初報導稱，TikTok 計畫今年大舉進軍美國電商市場，推出各項新電商功能，包含允許用戶分享產品鏈結，並從中自動賺取銷售佣金，以及推出直播購物功能。

市場分析認為，TikTok 之所以大動作進軍電商領域，最終目標可能是挑戰臉書和 Instagram。

研調公司 eMarketer 此前發布報告預計，隨著社交電商 (social commerce) 趨勢漸趨火熱，今年美國社交電商銷售額估達 360 億美元，且預計有 5,600 萬名美國人在臉書展開至少一次購買活動。