通用擴大Bolt電動車召回 LG化學股價大跌

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，主因為電池製造缺陷存在火燒車風險，並表示將向 LG 化學旗下電池供應商 LG Energy Solution 求償。受此利空消息影響，LG 化學今日股價一度跌逾 10%。

通用汽車上週五表示，此次召回主要涵蓋 2019 年至 2022 年的車型，並且在著火風險沒解決前，將無限期停止 Bolt 電動車的銷售。

由 LG 化學百分之百持股的子公司 LG Energy Solution(LGES) 可以說是本次事件的罪魁禍首，由於通用汽車使用了 LGES 的車用電池，Bolt 電動車出現了火燒車的疑慮。同集團內的 LG 電子股價也一度受波及，下跌約 6%。

LGES 目前正在準備於今年年底進行 IPO，相關消息是否會影響掛牌的計畫，也引起了外界的關注。有分析師表示：「市場預計 LGES 將於 9 月啟動 IPO，但隨著通用宣布擴大召回 Bolt 電動車，LGES 的 IPO 計畫可能會推遲一兩個月，因為公司需要在敲定 IPO 文件之前訂定出召回成本。」

通用旗下雪佛蘭 (Chevrolet) 已經多次召修 Bolt，這次召回新增 2019-2022 年式，以更新車內的電池模組，預計將多出 10 億美元成本，加上前幾次召修，總成本增為 18 億美元。

通用表示，將要求電池供應商 LG 補償，LG 表示，正在確保召修順利進行，「準備金和成本的分攤比率，將依據通用、LG 電子和 LG Energy Solution 正在進行的聯合調查結果決定。」