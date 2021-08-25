微軟下半年將在Xbox上推出雲端遊戲服務

微軟 (MSFT-US) 周二（24 日）宣布今年年底購物季將在新款主機 Xbox Series X、Xbox Series S 與舊款主機 Xbox One 上推出雲端串流遊戲服務 Xbox Cloud Gaming，讓玩家不用安裝遊戲也可盡情暢玩。

目前 Xbox 的雲端遊戲只能在手機平台與個人電腦（PC）上使用，微軟計畫將其引入主機平台，並透過與製造商合作結合自家的硬體裝置，在電視上推出雲端遊戲。

雲端遊戲是微軟戰略的重要部分，目的是讓玩家透過不同的設備遊玩旗下遊戲，並漸漸被吸引至微軟的遊戲生態圈中。微軟在德國遊戲展 Gamescom 公布這項消息，由於新冠疫情，今年遊戲展改為線上舉行。

微軟仍在 Xbox 主機投入巨資，但同時也在自家遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass 花費不少精力。Xbox Game Pass 每月收費 15 美元，可遊玩超過 100 種遊戲。

微軟、Google、亞馬遜 (AMZN-US) 等美國科技巨頭看好未來遊戲的重要性會更勝主機，而訂閱服務與雲端軟體也將發揮更大作用。

日本 Sony 也看好自家遊戲訂閱服務 PlayStation Plus，該服務不僅能讓玩家能透過連線進行多人遊戲，每月也提供免費遊戲讓玩家下載遊玩，但最主要目的仍是吸引玩家購買自家的獨立遊戲。

不過微軟為獨家的遊戲投入更多資金，去年斥資 75 億美元收購遊戲軟體公司 Bethesda，該公司擁有「上古卷轴」（The Elder Scrolls）與「異塵餘生」（Fallout）等知名遊戲。

2020 年在新冠疫情封鎖期間，大眾在家開始將目光轉向家庭娛樂，電視遊戲也迎來繁榮的一年，市場研究公司 IDC 數據顯示，電視遊戲產業目前規模為 1,800 億美元。但隨各國開始放鬆防疫限制，該產業成長趨勢能否持續有待觀察。