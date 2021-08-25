女股神伍德：對中國市場看法樂觀多於悲觀

「女股神」伍德（Cathie Wood）周二（24 日）接受彭博專訪時表示，儘管中國政府祭出監管制度讓許多科技公司受影響，但從長遠的角度來看，對中國仍持樂觀看法。

伍德說：「我對中國並不悲觀，因為我認為他們是一個非常具有創業精神的社會，當然中國目前正在制定更多規章制度，不過政府的主因不是想阻止企業成長與進步。」

不過她也強調，對美國與其他經濟體要更樂觀，因為中國處於孤立的情況下，在人工智慧等領域的競爭力就會越低。

伍德表示，方舟投資對中國公司進行分類，找出哪些公司是受中國政府喜歡的，目前較青睞整合食品雜貨、物流與製造業領域的公司。

對伍德與方舟投資來說，去年是戲劇性的一年，旗下基金績效表現得特別好，主要 ARK Innovation ETF（代號 ARKK）回報率達到驚人的 149% 後。但 ARKK 今年來下跌 4%，懷疑論者批評也越來越強，包括著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 在內，都披露做空 ARKK。

看好特斯拉和電動車

伍德在同日的採訪中也替特斯拉 (TSLA-US) 說話，表示她的分析師被上周 AI 日公布的內容震撼了。伍德認為，特斯拉對 AI 技術的發展速度快於其他同業，也相信特斯拉正處於領先地位。

伍德還說，最近美國汽車銷量下降不僅是因為晶片短缺，而是往「電動車大規模轉型的開始」，「很多人不買車，因為他們知道，隨著電動車興起，現在買的任何東西都會貶值得更快。」

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