美股無畏近期壞消息快速反彈 逼迫空頭再度投降

Delta 病毒肆虐、聯準會 (Fed) 將收緊貨幣政策等利空消息導致美股上周出現拋售潮，但本周隨即反彈，反映牛市無視各種壞消息，正步步逼退空頭。

隨著市場利空情緒加劇，對沖基金也加大拋售力道。高盛編製的主要客戶數據顯示，該公司客戶上周以 4 個月來最快的速度拋售股票，賣空速度超過多頭買盤，比例達 10 比 1，摩根士丹利也出現類似的數據。

然而歷史數據印證，這種情緒下拋售的空頭往往吃虧。美股加入全球漲勢，標普 500 指數在數日內全面回升，創下歷史新高。全球股市上漲主因中國人行 (PBOC) 行長誓言要穩定信貸供應，增加支援小企業和實體經濟的資金規模。

這令空頭投降，為 90 年來最快的反彈增添動能。高盛追蹤一籃子市場最看空的股票今年上漲近 40%，是標普 500 漲幅的兩倍。

Washington Crossing Advisors 資深資產經理 Chad Morganlander 表示：「我對市場反彈感到驚訝，其中反彈一些是由於基本面，但多數都是全球寬鬆貨幣政策所致，當流動性如此充裕，任何人都不該成為空頭。」

富國銀行的分析師 Chris Harvey 是近期最新放棄的空方，他將年底標普 500 指數預測價位為由先前的 3850 點上調至 4825 點，主因在於企業獲利反彈速度優於預期。

Harvey 表示，強勁的市場通常會進一步推高價格，歷史顯示，股市在一年的前 8 個月至少上漲 10% 後，剩下 4 個月往往會持續上漲。

標普 500 指數今年已上漲 20%，近 10 個月沒有出現 5% 的回檔。雖然股市的上漲已使空方幾乎滅絕，但仍有看空的情緒存在，美銀分析師 Stifel Nicolaus 仍預計標普 500 指數今年底將收在 3800 點，跌幅為 15%。

Franklin Templeton 投資研究所首席市場策略師 Stephen Dover 則將樂觀情緒視為反指標，他認為持續的謹慎對市場來說是一個健康的跡象。

Dover 表示：「目前所有空頭 (Bearish) 都處於休眠狀態，著實令人擔心，從歷史上來看，不論何時這都是一個單向交易的指標。我們機構內一直有空頭存在，他們正在低語而非大聲嚷嚷，因為過去一年他們持續堅持做空。」