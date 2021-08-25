 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉GameStop等迷因股飆升 那指首破15000點

鉅亨網編譯羅昀玫
GameStop等迷因股飆升 標普那指改寫新高 (圖片：AFP)
GameStop等迷因股飆升 標普那指改寫新高 (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒傑克森霍爾中概股迷因股能源科技馬士基航運市場週期

輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理 (FDA) 完全批准後，華爾街對全球經濟復甦放緩的擔憂有所緩解，週二 (24 日) 能源、非必需消費品類股領漲，中概股勁揚，AMC 和 GameStop 等迷因股飆升，標普、那指終場收紅，改寫歷史新高紀錄。

政經消息方面，美國眾議院議長佩洛西與黨內溫和派議員達成協議後，美國眾議院以 220 票同意對 212 票反對的票數，通過採納拜登支持的 3.5 兆美元預算計劃。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 週二表示，將要求在美國上市的中國公司向投資者披露政治和監管風險。

地緣政治消息方面，七大工業國集團 (G7) 召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，會後聯合聲明並未提到延後撤軍或制裁塔利班政權。白宮最新聲明提到，美國目前正準備在 8 月 31 日之前撤出在阿富汗的所有人員。與此同時，塔利班強硬表態，禁止阿富汗人離開。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.12 億例，死亡數突破 444 萬例。美國累計確診超過 3798 萬例，累計死亡數超過 62.9 萬。印度累計確診超過 3247 萬例，巴西累計確診 2058 萬例。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 30.55 點，或 0.09%，收 35,366.26 點。
  • 那斯達克上漲 77.15 點，或 0.52%，收 15,019.8 點。
  • 標普 500 指數上漲 6.7 點，或 0.15%，收 4,486.23 點。
  • 費城半導體指數上漲 3.4 點，或 0.10%，收 3,345.4 點。
D
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、非必需消費和金融板塊領漲，必需消費、房地產和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.060%；臉書 (FB-US) 漲 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.22%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.67%。

道瓊成分股以陶氏化學領漲。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.93%；高盛 (GS-US) 上漲 1.77%；波音 (BA-US) 上漲 0.93%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.65%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.13%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.33%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 0.46%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 1.12%；AMD (AMD-US) 跌 1.03%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.04%；美光 (MU-US) 漲 0.33%；高通 (QCOM-US) 漲 0.22% ；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.75%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.75%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.07%。

企業新聞

全球貨櫃航運龍頭業者馬士基 (AMKBY-US) 下跌 1.75% 至每股 14.02 美元。該公司週二與韓國現代重工簽署協議，以 14 億美元訂購 8 艘以綠色甲醇爲燃料的大型新船，預計 2024 年投入遠洋航線運行，每年有望減少約 100  萬噸二氧化碳排放。

沒有明顯消息催動之下，迷因股票週二尾盤放量飆升，造成空軍逾 10 億美元的損失。GameStop (GME-US) 暴漲 27.56%、AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 20.34%。

騰訊庫藏股消息和 ARK 女股神伍德 (Cathie Wood) 回購京東 ADR 的利多消息下，中概股回溫大漲。阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 6.59%、百度 (BIDU-US) 大漲 8.63%、京東 (JD-US) 暴漲 14.44%。

中國新冠疫情趨緩，澳門放鬆了對經廣東省入境的遊客的限制。永利度假村 (WYNN-US) 大漲 7.01% 至每股 99.44 美元

百思買 (BBY-US) 大漲 8.36% 至每股 121.49 美元。該公司週二盤前公布最新財報亮眼，淨銷售額報 118.5 億美元，年增 19.5%，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 2.98 美元，年增 74%，同店銷售額也較去年同期增長 20%。

經濟數據

  • 美國 7 月新屋銷售年化總數報 70.8 萬戶，預期 70.0 萬戶，前值 67.6 萬戶
  • 里奇蒙 Fed 8 月製造業指數報 9.0，預期 25.0，前值 27.0

華爾街分析

標普 500 今年創高速度驚人，LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 指出，標普週二創下今年第 50 個新高，過去僅在 1964 年和 1995 年 8 月底才達過此一水平。

Ryan Detrick 補充道，投資者正聚焦於即將召開的傑克森霍爾央行年會，但就目前而言，前一日的疫苗消息仍讓人感覺良好。

紐約人壽投資集團 (New York Life Investments) 經濟學者和投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示，只要經濟和企業獲利環境繼續改善，市場可能會承受住對病毒和政策的持續擔憂，也就是說，隨著在整個市場週期中移動，市場風險變得更加平衡。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFTDow IncUS-DOW高盛US-GS波音US-BA卡特彼勒US-CAT雪佛龍US-CVX思科US-CSCO聯合健康US-UNH英特爾US-INTC超微半導體US-AMD應用材料US-AMAT美光US-MU高通US-QCOM輝達US-NVDA台積電US-TSM聯電US-UMC日月光US-ASX中華電信US-CHT阿里巴巴US-BABA百度US-BIDU京東US-JD永利渡假村US-WYNN遊戲驛站US-GME安姆科集團US-AMC百思買US-BBY

相關新聞