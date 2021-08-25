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盤前財經大事搶先讀2021年08月25日

鉅亨網新聞中心
盤前財經大事搶先讀2021年08月25日
盤前財經大事搶先讀2021年08月25日
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台股台股盤前缺料Delta電動車
今日操盤前瞻

法說會：國泰金、華南、康普

除權息：中華電、美律、力積電、台橡、台半

英特爾交貨延期 美能源部將向 Nvidia 採購超級電腦應急

路透 (Reuters) 周二 (24 日) 引述消息人士報導，美國能源部 (DOE) 旗下阿貢國家實驗室 (ANL) 將向 Nvidia 與超微購買超級電腦，原因是英特爾超級電腦已延後交貨長達數月。閱讀全文...

路透：台灣讓美國在晶片短缺問題上放心

經濟部長王美花日前與美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅會談後，於周二（24 日）表示，我國正盡其所能解決全球半導體短缺問題。由於全球晶片短缺問題，導致一些汽車製造商產線停工。閱讀全文...

劉揚偉：下半年需求比想像大 Delta 疫情恐使缺料時間拉長

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (24) 日表示，下半年需求比想像大，但主要問題還是在供應鏈，受到 Delta 變種病毒的影響，缺料影響時間會比原先預估到明年第二季，可能會再拉長一點。閱讀全文...

雙鴻車用散熱送樣美系電動車大廠 可望打入供應鏈

美系電動車大廠上半年穩居全球電動車龍頭寶座，因應訂單需求持續擴大，為提升車用散熱效能，傳出透過組裝大廠尋找更多零組件供應商，據悉，散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 的車用散熱模組已送樣給該美系電動車大廠，並進入產品認證階段，有機會完成簽約，大啖電動車商機。閱讀全文...

環球晶長約最長看到 8 年 價格漲勢更顯著 明年毛利率拚站穩 4 成

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (24) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，若匯率、運費等因素未有太大變動，明年毛利率可望超過 40%，目前客戶持續簽長約，長約期間最長已達 8 年，且長約價格上漲趨勢顯著，在手訂單金額已超過千億元。閱讀全文...

散戶 7 月成交占比逼近 75% 創 11 年半來新高

台灣央行昨 (24) 日公布 7 月金融情況，證券劃撥存款餘額續創高、融資月底餘額也創 2011 年 4 月以來新高，同時，自然人成交占總市場比重衝上 74.7%，續創 2010 年 1 月以來高點，反觀外資成交占比繼續下滑至 18.6%，為 2012 年 3 月以來新低，顯示散戶對股市的撼動力持續增強。閱讀全文...

聚陽全年從最樂觀變「相當好」 越南停工影響將逐漸淡化 

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 昨 (24) 日召開股東會，董事長周理平表示，受到越南疫情影響，南越 2 個廠停工，但預計 9 月中下旬可望復工，影響會越來越小，第三、四季營收都可望維持高檔，雖然有疫情干擾，全年不敢用「最樂觀」，但還是相當好，表現也是最佳的一年。閱讀全文...

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聚陽1477鴻海2317中華電2412國泰金2882雙鴻3324環球晶6488

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