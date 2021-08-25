〈財報〉吃蘋果進補 立訊上半年營收480億人民幣 年增逾3成

周三 (25 日) 蘋概股立訊精密公布半年報，上半年營收人民幣 481.47 億元，年增 32.1%；歸屬上市公司股東的純益人民幣 30.89 億元，年增 21.7%。外界期待在立訊成功拿下新 iPhone 訂單的利多之下，下半年營運能有更進一步的爆發。

上半年財報摘要

營收人民幣 481.5 億元，年增 32.1%

純益人民幣 30.9 億元，年增 21.7%。

EPS 人民幣 0.44 元，年增 22.2%。

稀釋 EPS 人民幣 0.43 元，年增 19.4%。

資料來源: 立訊財報

市場評論

分析師指出今年上半年立訊精密的營收成長與純益成長明顯出現落差，反應立訊增加營收卻帶不進獲利的現象越來越嚴重。

作為蘋果的代工廠，立訊還是看蘋果吃飯，議價能力弱。事實上今年上半年立訊多項業務毛利率均出現下滑，當中最主要業務消費性電子毛利率下滑 2.06 個百分點，第二大業務電腦互娛產品及精密元件毛利率下滑 2.20 個百分點。

另一方面，今年上半年原物料價格上漲，人力成本上升，也是立訊精密毛利率下滑的重要原因之一。

值得一提的是，之前傳出立訊首度拿下 iPhone 13 新機組裝訂單的消息，且有機會在 2023 年成為 iPhone 第二大組裝廠。若是順利拿下 iPhone 新機的組裝訂單，對立訊營收將進一步增長，不過對蘋果的依賴也將增加。立訊已在財報中預告客戶集中的風險。