〈商品報價〉中國擬加碼刺激政策 鐵礦砂強彈9%、BDI連11漲 

波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (23 日) 上漲 54 點，或 1.3% 至 4201 點，連續第 11 個交易日走升續創 11 年新高；越南擬限制鋼鐵等原物料出口，加上中國疫情清零，當局有望提供額外刺激措施，帶動鐵礦砂價格強彈 9%。

海岬型運費指數 (BCI) 揚升 92 點，或 1.5% 至 6206 點；平均日租金增加 764 美元至 51472 美元。船舶經紀公司 Allied Shipbroking 表示，澳洲運輸至中國的鐵礦石需求強勁，提振了海岬型船運價，但近來鐵礦石價格下跌，可能在未來幾周產生關鍵作用。

Allied Shipbroking 同時示警，儘管塞港與需求暢旺，使航運業獲利大好，但市況仍存風險，包括 Delta 病毒對經濟前景的威脅。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上揚 37 點或 0.97%，觸及六周以來高點 3846 點；平均日租金增加 333 美元至 34615 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 40 點，或 1.21% 至 3,343 點。

國際鐵礦石部分，天津港進口價強彈 8.86% 至 148.6 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 9.62%% 至 148.84 美元。

中國官方昨日公告本土 0 確診，人行行長也誓言擴大對實體經濟的支持，帶動工業金屬反彈，鐵礦砂價格過去一個月已下跌了近 25%，出現了復甦轉機。此外，越南國內對鋼鐵和鐵礦砂需求高漲，當局擬限制外銷，也成為鐵礦砂反彈的推手。