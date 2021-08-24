〈商品報價〉BCI跨越6000點大關 日租金漲破5萬美元

散裝船運價狂飆，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (23 日) 續升 55 點，或 1.3% 至 4147 點，連續第 10 個交易日收紅；領漲的海岬型運費指數 (BCI) 逾 12 年來首度突破 6000 點大關，日租金也衝破 5 萬美元。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 117 點，或 1.95% 至 6114 點，創 12 年新高；平均日租金增加 977 美元至 50708 美元，意味海岬型散裝船出港一天，就可為船公司賺進逾 5 萬美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上揚 24 點，或 0.63% 至 3809 點；平均日租金增加 219 美元至 34282 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 27 點，或 0.82% 至 3303 點。

航運業者指出，疫情與塞港影響船員輪替，且今年來船員薪資上漲逾 30%，運力吃緊加上薪資成本增加，勢必將反映在船舶新約的租金上，今年來長約租金已翻倍成長，未來運價易漲難跌。

國際鐵礦石部分，天津港進口價轉跌 1.87% 至 136.5 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 3.36% 至 135.78 美元。中國需求持續減弱與美元走強，加上市場預期全球貨幣未來將緊縮，皆不利鐵礦砂價格。