美銀：下半年風險資產蒙上陰影

美股本周快速反彈，似乎把上周的賣壓拋諸腦後，不過美銀 (BofA) 分析師表示，多個市場出現危險徵兆，債券正在反彈，讓下半年風險資產蒙上一層陰影。

美銀首席全球固定收益、貨幣和大宗商品技術分析師 Paul Ciana 表示，美國公債期貨相對羅素 2000 指數的比率在 3 月刷新空前低點，之後持續走高。過去每當該比率觸底，之後債市的表現都優於羅素 2000。這個訊號出現，可能代表市場下半年的風險胃口受到打壓。

美國長債期貨與羅素 200 指數比率歷史變化與事件點 (圖: 美銀)

此外，市場再通膨交易情緒動搖正對小型股造成壓力，大宗商品市場的也出現類似情形，過去幾個月銅和原油表現不佳。

另一方面，Ciana 表示，美元的表現優於羅素 2000、銅和原油，2014 年與 2018 年美元對羅素 2000 出現「 W 底」時，美元後來的表現都非常優異。

美元與羅素 2000 指數比率歷史變化 (圖: 美銀)

Ciana 表示：「這樣的跨資產難題將為 2021 年下半年風險資產蒙上一層陰影，(債券相對羅素 2000) 比率上升，代表資金朝安全資產或再平衡趨勢轉向。」

華爾街普遍預期年底債券殖利率會上升，避險資金流動中的不確定性使債券漲勢受限。10 年期美債殖利率周二小幅走高至 1.29% 左右，保持在上個月的波動區間內。