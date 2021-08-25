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〈東洋股東會〉輝瑞BNT疫苗在台代理銷售權 林全：談判要靠緣分 不無可能

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左為東洋總經理施俊良，右為董事長林全。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
左為東洋總經理施俊良，右為董事長林全。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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林全施俊良企業社會責任ESG困難學名藥高技術門檻劑型藥物流感疫苗智慧輔具微脂體微球東洋技術CDMO代工東洋生技股防疫概念股疫苗

輝瑞 BNT 新冠疫苗已取得美國藥證，可由台灣藥廠引進，外界關注東洋 (4105-TW) 是否有意願再度爭取代理權，對此，董事長林全今 (25) 日股東會後表示，疫苗台灣代理權仍屬於中國上海復星醫藥，未來會用平等、互惠原則尋求商業機會，若雙方談判順利，也不是不可能拿到代理權。

林全指出，輝瑞 BNT 新冠疫苗具有一定品質與水準，取得美國藥證是意料中的事，預期接下來會陸續取得其他國家藥證，台灣若要引進代理銷售，需要準備相關臨床數據資料並向政府機關申請。

不過，輝瑞 BNT 疫苗大中華區的代理權就在上海復星醫藥手上，因此，台灣藥商若要引進輝瑞 BNT 疫苗，還是必須與上海復星醫藥談判，這是必然的商業程序。

林全認為，商業談判牽涉許多環節，不是單方面一廂情願、有意願就可以，對方也會有營運布局與規劃，儘管有意願爭取代理權，但還是要看緣份。

林全表示，東洋擅長銷售疫苗，因此不會只瞄準單一產品，若有機會與上海復星醫藥討論，也會進一步進展到代理銷售權，不過會建立在平等、互惠合作原則下看待商業機會。

東洋已開始代工國產新冠疫苗，至於未來是否有意爭取國際疫苗代工，對此，林全回應，與代理銷售模式相同，也是需要看緣份，不能單方面看待，不過仍會以最大努力去爭取。

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