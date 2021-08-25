〈東洋股東會〉輝瑞BNT疫苗在台代理銷售權 林全：談判要靠緣分 不無可能

輝瑞 BNT 新冠疫苗已取得美國藥證，可由台灣藥廠引進，外界關注東洋 (4105-TW) 是否有意願再度爭取代理權，對此，董事長林全今 (25) 日股東會後表示，疫苗台灣代理權仍屬於中國上海復星醫藥，未來會用平等、互惠原則尋求商業機會，若雙方談判順利，也不是不可能拿到代理權。

林全指出，輝瑞 BNT 新冠疫苗具有一定品質與水準，取得美國藥證是意料中的事，預期接下來會陸續取得其他國家藥證，台灣若要引進代理銷售，需要準備相關臨床數據資料並向政府機關申請。

不過，輝瑞 BNT 疫苗大中華區的代理權就在上海復星醫藥手上，因此，台灣藥商若要引進輝瑞 BNT 疫苗，還是必須與上海復星醫藥談判，這是必然的商業程序。

林全認為，商業談判牽涉許多環節，不是單方面一廂情願、有意願就可以，對方也會有營運布局與規劃，儘管有意願爭取代理權，但還是要看緣份。

林全表示，東洋擅長銷售疫苗，因此不會只瞄準單一產品，若有機會與上海復星醫藥討論，也會進一步進展到代理銷售權，不過會建立在平等、互惠合作原則下看待商業機會。

東洋已開始代工國產新冠疫苗，至於未來是否有意爭取國際疫苗代工，對此，林全回應，與代理銷售模式相同，也是需要看緣份，不能單方面看待，不過仍會以最大努力去爭取。