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台灣東洋發布永續報告書 再推防疫福利新措施

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台灣東洋發布永續報告書 再推防疫福利新措施。(圖:東洋提供)
台灣東洋發布永續報告書 再推防疫福利新措施。(圖:東洋提供)
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為落實企業社會責任，台灣東洋 (4105-TW) 自 2016 年起自發性編撰企業社會責任報告書，日前發布最新版「2020 永續報告書」，除強化資訊揭露外，在 ESG 的三大永續面向上都可看見台灣東洋努力的成果。

而因應今年疫情變化，台灣東洋推出員工急難救助、防疫保險等新措施，不僅具體關心員工健康也呼應世界對社會面向 (S) 應更為重視的潮流。

在公司治理面，台灣東洋針對可能威脅企業經營之不確定因素進行風險管理，於董事會永續發展委員會下增設「風險管理中心」，定期監測風險環境變化，規劃務實的風險管控暨緩釋計畫，提高公司對危機的應變能力，培養員工風險管理意識，並將風險意識建構於企業文化中，達成永續經營的目標。

於環境保護上，為減緩因生產造成的環境衝擊，台灣東洋特別和中央大學合作，針對特定抗癌藥品共同研發砷離子回收技術，成功將製程廢水中的砷離子含量降低，提升汙水處理效益，更因此受到工研院邀請，於「TASS2020 亞洲永續供應 + 循環經濟會展」中分享最新的研發成果。這項創新技術，目前已導入台灣東洋實驗室使用，對環境保育、循環經濟都帶來正面貢獻。

在社會議題面，台灣東洋從本業出發，對內、對外都有相關行動方案。在對外部分，每年對全國藥學、生科相關系所在校生舉辦暑期實習，以國際製藥公司角度，提供學子業界實戰經驗；另自 2005 年起，更每年舉行防癌教育宣導計畫，足跡遍佈全台各地校園，受益學生人數破萬人。而在對內部分，則是持續深耕對員工的照護，去年亦榮獲《HR Asia》的「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示「公司文化」、「員工認同感」及「組織氛圍」的經營實有成就。

台灣東洋藥品總經理施俊良表示，將會繼續落實企業社會責任，讓永續成為企業競爭力！同時因應去年起的疫情，為提供員工更全面的照護，台灣東洋繼去年推出業界首創「防疫專車」後，今年更進一步啟動「急難救助申請」以及為全體員工投保「防疫險」、「疫苗險」的福利措施。在疫情期間也以最嚴謹的態度，落實員工每日健康監測與管理、居家上班及分流上班政策，務求將員工感染風險降至最低，以守護員工健康為最高原則，在在顯示東洋除追求公司治理健全 (G) 及環境保護 (E) 外，更致力承擔社會面 (S) 的企業社會責任，並將之融入日常營運以及決策中，期能提供員工優質照護，也為社會盡一份力。

台灣東洋藥品董事長林全也表示，每一個永續行動都是一股推動社會穩定的力量，因此落實永續作為、響應 ESG 國際浪潮並為永續台灣貢獻心力，是東洋永遠的使命。展望未來，東洋會繼續走在 ESG 的道路上，持續創造永續經營里程碑，為社會環境成就更多的可能，和台灣一起走向更好的未來。

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