寧波梅山碼頭解封 積壓的貨櫃船仍需10天以上清理

在關閉兩周後，寧波梅山碼頭於周三 (25 日) 解封，此前碼頭關閉導致中國沿海地區的港口陷入困境，並進一步使全球供應鏈緊張加劇。

一位港口官員在寧波市的記者會上宣布，梅山碼頭自周三起回復營運。這一碼頭約占寧波舟山港容量的四分之一，之前因有 1 名工人感染 COVID-19 後，於 8 月 11 日關閉。

數據顯示，直到上周五，有約 68 艘貨櫃船在寧波港排隊，這是至少 3 年來最多的一次。來到周三，排隊數降至 44 艘，仍遠高於 2020 年和 2019 年不到 20 的平均水準。

報告稱，梅山碼頭預計需要 10 天到兩周的時間，來清理積壓的貨櫃船，整個港口在下個月中旬恢復正常運營。港務局稱，最近幾天仍能以 90% 的運力工作。

梅山保稅港區周二已先行發布通知，要求綜保區內各單位要全面做好疫情防控和復工復產，有序組織外來貨車進入，避免送貨高峰導致擁堵。

由於全球需求上升，中國出口創下新紀錄，全球海運繁忙。但受到疫情衝擊，中國於 5 月下旬關閉深圳鹽田港 1 個月，這次舟山港又封閉 2 周，造成塞港情況雪上加霜。

總部位於英國的保險風險管理諮詢公司羅素集團 (Russell Group) 認為，寧波舟山港梅山碼頭的關閉影響到了價值 1720 億美元的全球貿易，最大的潛在影響是出口額為 392 億美元的 IC 電路板出口。

據舟山港務公司 Jiang Yipeng 表示，自 18 日之後，一些貨櫃船已被允許卸貨，自 8 月 20 日以來，一些貨櫃已被允許進入港口，以盡量減少對供應鏈的影響。

Jiang 表示，港口計畫針對國際船員實施更嚴格的 COVID-19 控制措施。

受各方因素影響，目前一個貨櫃從上海運往洛杉磯的成本接近 11000 美元，創下新紀錄，比一年前高出 220% 以上。