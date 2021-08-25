調查：疫情衝擊各產業供應鏈 汽車業打擊最大

根據經濟學人智庫 (EIU) 針對受疫情衝擊的產業進行的調查顯示，在新冠肺炎疫情期間，汽車業因晶片短缺問題，相關供應鏈遭受嚴重打擊，有約三分之一的受調者表示已經進行了全面改革。

該調查在今年 2 月和 3 月期間針對 175 名企業供應鏈經理進行了調查，其中有 70% 的受訪者位於亞洲。

報告中指出，有 6 個產業受到疫情的衝擊為嚴重，分別是汽車業、服飾及鞋類、食品飲料業、製造業、IT 及科技電子產品業、醫療保健及製藥生技業。

在這 6 個產業中，汽車業認為供應鏈中斷問題嚴重的比例最高，達到 51.7%。鞋類和服飾業位居第二，比例約為 43.3%，而 IT 及科技電子產品業只有 6.7%。

在過去的一年中，由於全球疫情蔓延迫使許多國家關閉邊界、關閉工作場所或限制出口，貨物流動因而中斷。此外，近期感染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，使得中國和越南等亞洲主要製造業中心被迫再度實行封鎖措施。

由於疫情期間民眾被迫待在家中，市場對 PC 和其他消費電子產品的需求激增，造成晶片供不應求。晶片短缺又對汽車業帶來衝擊尤其嚴重，導致多家汽車製造商被迫減產。

調查中也顯示，疫情導致部分企業重新評估長期供應鏈，大約三分之一的受訪者表示已經進行了全面改革，另外有五分之一的供應鏈經理表示，考慮在菲律賓和印度進行投資，因為這兩個國家具有充足的廉價勞動力。

報告指出，菲律賓政府正積極吸引電子、汽車、航空航天、健康和 IT 等產業的製造投資。與此同時，印度是許多汽車業的供應鏈首選地點。