NAND Flash Q2產值成長超過1成 Q3有機會突破新高

據 TrendForce 調查顯示，在資料中心採購動能恢復下，加上筆電需求續強，供給端 NAND Flash 控制器缺貨持續，NAND Flash 價量齊揚，第二季產業總營收成長超過 1 成，第三季有機會突破新高。

TrendForce 指出，資料中心採購端完成庫存去化後，逐步恢復 enterprise SSD 採購動能，同時，enterprise SSD 領域受惠於 Intel、AMD CPU 新平台推出，大幅提升 4/8TB 採用量。

儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而下修，但第二季筆電需求仍相當強勁，進而支撐 OEM 訂單數量，推升第二季 NAND Flash 位元出貨量成長近 9%。

在價格方面，因 NAND Flash 控制器缺貨持續，加上三星德州奧斯汀工廠當時受停電衝擊，推升平均銷售單價成長近 7%，第二季 NAND Flash 產業總營收達 164 億美元，季增 10.8%。

展望第三季，TrendForce 指出，資料中心對高容量 enterprise SSD 需求進一步成為 NAND Flash 市場成長主要動能，加上筆電需求持續，對位元需求仍有支撐，帶動合約價上漲，預期第三季 NAND Flash 整體營收將持續成長，並可望突破歷史新高。