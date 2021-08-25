〈美股早盤〉市場關注央行年會 美股開盤平淡、台積電ADR飆逾5%

全球央行年會召開前夕，市場觀望情緒偏濃，美股週三 (25 日) 開盤平淡。截稿前，道瓊工業指數跌 60 點或逾 0.1％，那斯達克綜合指數開平後漲 0.2%，續登新高，標普 500 指數近乎持平，費半漲逾 1%。在傳出調漲代工製程價格後，台積電 ADR(TSM-US) 漲逾 5%。

市場繼續關注即將於傑克森霍爾展開的全球央行年會，Fed 主席鮑爾定於週五發表談話。有經濟學家預計，因疫情不確定性仍存，Fed 可能會等到 8 月非農出爐後，才會給出明確的政策指引。

經濟數據面，美國公布 7 月耐用品訂單月減 0.1%，降幅低於市場預期，排除飛機等運輸設備後，耐用品訂單月增 0.7%，高於預期。

10 年期美債殖利率小幅走高，截稿前報 1.295％，美元指數小漲，金價再度跌破 1,800 美元關卡。

政策消息面，美國眾議院民主黨人週二通過 3.5 兆美元的預算藍圖，並同意於 9 月 27 日前針對 1 兆美元兩黨基建案進行表決。

GameStop(GME-US)、AMC 娛樂 (AMC-US) 和高斯電子 (KOSS-US) 在內等迷因股開盤續揚，做空方此前在大量交易中虧損逾 10 億美元。

截至台北時間週三 (25 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 59.09 點或 - 0.17%，暫報 35307.17 點

那斯達克綜合指數上漲 29.80 點或 0.20%，暫報 15049.60 點

標普 500 指數上漲 1.46 點或 0.03%，暫報 4487.69 點

費半上漲 35.42 點或 1.06%，暫報 3380.81 點

台積電 ADR 上漲 5.21% 至每股 117.95 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.295%

紐約輕原油上漲 0.36％ 至每桶 67.78 美元

布蘭特原油上漲 0.61% 至每桶 71.48 美元

黃金下跌 0.59% 至每盎司 1797.90 美元

美元指數上漲 0.13% 至 93.025

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 0.11％，至 175.20 美元。

嬌生週三表示，經早期臨床試驗後發現，接種嬌生單劑疫苗 6 至 8 個月後再施打補強針的受試者，所產生的抗體數量較注射首劑疫苗後 4 週產生的抗體高出 9 倍。

Express(EXPR-US) 早盤上漲 1.79％，至 7.39 美元。

美國服飾零售商 Express 上季意外實現獲利，EPS 報 2 美分，遠優於市場預期的虧損 30 美分，淨銷售額年增 86%，至 4.58 億美元，亦優預期，該公司預計下半年可比銷售額有望高於 2019 年水平。

諾德斯特龍百貨 (JWN-US) 早盤下跌 12.64％，至 33.03 美元。

諾德斯特龍百貨 (Nordstrom) 公布最新季度獲利表現佳，並上調全年財測，其營收雖高於預期，且較去年同期翻倍成長，但仍較疫情前水平低 6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐用品訂單初值報 - 0.1％， 預期 - 0.3％，前值自 0.9％下修至 0.8%

(圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 323.3 萬桶

華爾街分析：

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 認為市場真正希望的是，若 Delta 變種病毒確實對未來經濟帶來負面影響，Fed 會願意對政策進行調整，即願意根據美國經濟情況採取靈活態度。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，對中國監管前景更加了解，促使交易員向中國股票挹注資金，投資人買入中概股的行為，也幫助推動那指上攻。