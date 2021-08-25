廣越明年訂單量增ASP漲幅擴大 營收估雙位數成長

羽絨衣代工廠廣越 (4438-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長吳朝筆表示，越南看起來最快 9 月中復工，營收可望追回來，全年成長 2 成目標不變；展望明年，除了接單量增加外，平均單價 (ASP) 增加幅度也將優於今年，明年會有雙位數成長。

吳朝筆分析，越南政府派軍隊進駐，目的就是為了加速控制疫情，目前消息是 9 月中可望復工，子公司越南金漢也已經有人陸續回到崗位上。

吳朝筆進一步指出，原本預計第三季會有 65 億元的業績，但 8 月停工整個月、9 月又停半個月，的確受影響，但訂單沒有不見，只是遞延到第四季，預計 9 月中旬復工後，營運可望暢旺到年底，第四季表現也將優於第三季。

以廣越四大客戶來看，吳朝筆指出，Patagonia、VF 都有 5-6 成的成長，Nike 略減、愛迪達也小幅下滑 5%；明年的話，Patagonia、VF 還是不錯，Nilke 看起來已經有今年以上的水準，將重返成長，愛迪達表現應該也不會差。

吳朝筆認為，由於客戶庫存還是很低，預計明年接單量持續增加，加上今年原物料上漲，墊高報價空間，明年平均售價幅度將優於今年，整體業績會有雙位數成長。

在需求持續看好下，廣越也陸續在越南、羅馬尼亞、約旦等地擴充產能，今年增加 12 條產線，預計明年會再增加 35 條，中國也會同步擴產。