台積電不講武德 中午宣布製程全面漲價20% 專家這樣看MCU

台股今日受到標普、那指續創新高激勵，指數開高走高，強勢站上萬七，同步收復半年線，在航運及台積電強勢撐盤下，指數終場收最高 17,045.86，大漲 227.13 點 (+1.35%)，成交量為 3,587 億元，三大法人大買 185 億元，其中外資回頭買超 167.42 億元，投信連 7 買。就技術面來看，如我之前所說，在 8/23 島狀反轉型態成立後，短線上應偏多看待，所以今天的這根紅 K 其實也是早有預期，但明後天才是關鍵，週五的全球央行年會，除了觀察聯準會縮減 QE 立場外，鮑爾是否釋出額外的訊息才是我們應該關注的。

<類股動向>

在權值股方面，今日傳出台積電晶圓代工製程全面漲價 2 成，激勵台積電再度上攻，終場收最高 585 元，上漲 13 元 (+2.27%)，而聯電也有 2.74% 的漲幅，而其餘權值股如台達電 (2308-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等今日也都有貢獻 1% 以上漲幅。

在航運方面，貨櫃三雄今日尾盤買單挹注，長榮、陽明、萬海分別上漲 2.86%、2.97% 以及 7.38%，而散裝航運族群則是普遍漲幅收斂，整體運輸類股指數上漲 3.44%，成交值超過千億元，以貨櫃航運來說，我覺得目前為止都還屬於弱勢反彈，在層層套牢賣壓下想要回到前高是難上加難，以長榮為例，第一道壓力 150 需得站上才算是正式突破盤整區間。而散裝航運方面，BDI 指數再漲 1.3%，自 8/16 中斷後，累計至今已連 6 漲，但在鐵礦砂價格不斷下滑的情況，散裝族群目前僅剩美國基建方案撐住其不斷上漲的股價，如此一來，一但 BDI 指數反轉，散裝航運的股價將會如雪崩般的下滑。

目光回到電子族群，今日各族群全數回彈，ABF 載板方面，如我之前所說，未來前景一片看好，是投信最愛的族群之一，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 我持續看好，回到前高都只是基本而已。在 MiniLed 概念股方面，其實我在上周六的線上分享會中，已經有幫大家整理過了，當中的指標個股，LED 晶粒製造的富采 (3714-TW) 上漲 3.52%，LED 驅動 IC 領導廠商聚積 (3527-TW) 今日再漲 6.43%，以及檢測分選設備的領導廠商惠特 (6706-TW) 今日更是直奔漲停，MiniLed 在下半年乃至明年都會再有成長，所以除了上述的幾檔指標個股外，其餘像是台表科 (6278-TW)、旺矽 (6223-TW)、GIS-KY(6456-TW) 等都可以多加留意。

最後特別來說一下 MCU，因馬國疫情日益嚴重，封測廠生產受創，加劇車用晶片供不應求的狀況，台 MCU 廠有機會迎接國際大廠轉單，指標個股新唐 (4919-TW) 本週屢創新高，8/20 新唐股東會董事長蘇源茂指出，下半年產能持續滿載，並且沒有庫存問題，而旗下的 6 吋晶圓廠也將於 9/1 漲價 15%，目前 MCU 市場較為擔憂的是，下半年 Chromebook 需求將趨緩，整體 NB 需求成長恐有限，而新唐能夠創高的關鍵在於其車用佔比高達 4 成，而 PC 僅占 18%，至於後續能否再創高，還是要看車用晶片需求是否持續緊缺，另外，我先前不斷提及的興櫃 MCU 潛力股，精拓科 (4951-TW) 近日也陸續有買盤進駐，下半年營運預計會再有成長，建議投資朋友在其位階尚低時可多加留意。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群。

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