桃園市地標售標脫總金額22.5億元 溢價率22.2%

桃園市的土地標售湧現買盤，桃園市地政局今 (25) 日舉辦今年第二次市地重劃區標售，本次釋出觀音區的草漯第三區與第六區整體開發單元，以及桃園區經國的抵費地土地，其中草漯釋出一口氣端出 78 筆標的，經國則釋出 7 筆，合計共標售 85 筆標的，總面積約 3.72 公頃，有 68 筆標脫。

本次開標在 85 筆標的中，有 68 筆順利標脫，總標脫率約 80%，其中草漯第六單元吸引 143 封投標 (141 封合格，2 封不合格)，最終 33 筆標的全數標脫，而草漯第三單元也有 94 封投標 (92 封合格，2 封不合格)，45 筆標的也標脫了 31 筆，標脫率約 68.9%。至於經國重劃區，7 筆標的標出 4 筆，三區標脫總金額高達 22.5 億元，整體溢價率達 22.2%。

觀音草漯第六單元的搶標情況以大觀段 84 地號土地，面積約 156 坪，因是面大觀路的精華角地，是本次標售的人氣王，共有 21 封標單搶購，最終以 6712 萬元售出，換算單價每坪 43 萬元，溢價率更高達 138.4%，同時也創下區段土地單價的新高記錄。

至於第三單元的 2 筆商業區，為富溪段 526、528 號，分別以總價 4168.8 萬元與 1788.8 萬元標出，換算每坪單價約在 25.4 與 24.1 萬元，溢價率分別爲 35.4% 以及 28.6%。



台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶的土地行情，屬桃園市相對親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，往後發展相當可期。

經國重劃區方面共 7 筆土地，有 4 筆標的順利標出，對比草漯重劃區的高溢價率，顯得相對低調，整體溢價率約 4.4%。其中水汴頭段 37 地號，面積 317 坪土地，以總價約 2.91 億標脫，該筆商業區溢價率 3.8%，換算土地單價每坪 91.6 萬元，在合理行情內。

台灣房屋經國特區直營店店長王肇麒則指出，早在多年前，已有許多知名建商看好經國重劃區後勢，紛紛插旗購地，包括中悅、昭陽、寶佳、忠泰、竹城、璞園等建商，都已在此獵地，該重劃區也是桃園的商辦聚落之一，目前商業區土地的成交行情，每坪約 100 萬左右，本次標脫的商業區土地格局方正，具一定開發潛力，因此以 9 字頭得標頗為划算，目前在經國轉運站等利多兌現下，建商對經國特區的未來展望展樂觀以待。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示， 近年來經國特區以及觀音草漯的土地行情明顯上漲，賣一塊少一塊，加上大面積的腹地更顯稀有，因此大型素地便成為建商眼中的績優標的，尤其是觀音草漯一帶的土地，當桃園整體房價都來到 2 字頭，觀音草漯竟然還有 1 字頭的土地可買，十分吸睛，也讓標售土地的價格水漲船高，預期能吸引不少在地建商與長期置產客青睞。