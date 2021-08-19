〈房產〉大型建商又出手 彰化警察總局商圈建地3.41億元成交

包括中友百貨及美式大賣場傳出在彰化市覓地拓點，大型建商集團早已悄悄在彰化布局獵地，據實價登錄最新資訊揭露，今年 5 月彰化市大埔段 396.9 坪土地以 3.41 億元成交，計算單價 86 萬元，登上今年彰市不動產實登的單總價雙冠王。

同一買主也在同一街廓有多筆相鄰土地交易，基地面積約 945.2 坪，合計總價 7.43 億元，市場也推測，應屬台灣大型建商出手，著眼在精華區的警察總局商圈的有利開發位置。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜指出，大埔段佔地近千坪的土地，是彰化市中心罕見的大型素地，且該地位居美食餐廳林立的警察總局商圈，又是臨幹道的商業區角地，距離甫簽約的中友百貨彰化店開發案也不遠；加上對面的全台大飯店住宅區土地，日前開價 3.8 億元求售，換算土地開價每坪超過百萬，因此容積率更高的商業區，地價本就不容小覷，以 7、8 字頭成交並不令人意外。

邱垂杜指出，彰化警察總局商圈有多筆精華地，都在今年釋出，該地北邊的風尚人文咖啡館，以及南邊的富山日本料理，都傳出土地已被建商相中，所以往後警察總局商圈，將是彰化市蛋黃區的推案重鎮，依成本估算，後續新案房價有機會攻上 4 字頭。