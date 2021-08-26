〈房產〉北台灣房市景氣新指標 9大百億元級建案將接續推出

7 月底防疫警戒降級後，房市買盤回籠，市調機構統計，接下來北台灣即將開賣的百億元級指標案高達 9 個，包括松山「敦仰」、大安「Diamond Towers 鑽石塔」、文山「元利森活莊園」、新店「聯上澐朗」、板橋「新美齊画世代」、土城「大同莊園 Ⅲ」、基隆中山「新橫濱」與竹縣「愛山林寶山案」，總案量超過 1500 億元，將成重要指標。

住展研發長何世昌表示，7 月底防疫警戒降級之後，遞延性買盤已陸續回籠，房市需求逐漸回復正常，建商推案力道大舉擴張，百億級超級指標大案傾巢而出，接下來到年底前房市可望愈來愈熱。

即將釋出的百億元級指標案多集中於大台北，台北市有 4 個、新北市則有 3 個百億案，且大部份是都更案，如「敦仰」、「Diamond Towers 鑽石塔」、「新美齊画世代」、「大同莊園 Ⅲ」；而這四個百億級都更案中，「敦仰」與「Diamond Towers 鑽石塔」為豪宅案，另「新美齊画世代」和「大同莊園 Ⅲ」則是一般二至四房產品，都為都更案。

文山區「元利森活莊園」是北市極罕見的造鎮系列案，規劃三、四房換屋產品，是北市「豪宅王」元利建設在北市的相對親民之作，高品質建築是最大訴求。「新光人壽重慶南路案」為新光人壽先建後售案，規劃 57-68 坪。「聯上澐朗」則是新店央北重劃區最大規模開發案，也是聯上發史上最大量體建案，全案規劃三、四房型。

基隆「新橫濱」與「愛山林寶山案」都是造鎮大案。「新橫濱」先開出「上野」、「星野」等兩區，總戶數逾 1000 戶，規劃二至四房，是這一波百億案推案潮中唯一主打低首付的建案，號稱首付只需 56 萬元起。「愛山林寶山案」則是跟上台積電寶山廠擴廠題材，為寶山第一個造鎮案、也是寶山開發規模最大的建案，可視為竹科效應的延伸版。

這些即將推出建案中，「元利森活莊園」、「新橫濱」與「愛山林寶山案」都只是開發系列案的第一期，明年後還會分批陸續推出多期。由於量體十分龐大、且會分成數期系列案推出，所以銷售時間會比較長，代表建商高度看好後續市場，如果建商不看好景氣，是不可能選在這個時間推案。

何世昌分析，從百億級建案規劃產品來看，大多數建案都規劃中、大坪數，30 坪以下房型比例少了許多。由於建商好看換屋族群需求上升，不僅小宅比例變少，連低首付方案也快速消失當中，大多數百億元級建案都沒有低首付方案，而這二個現象都與今年整體房市趨勢吻合。其次，9 大百億級建案總案量逾 1500 億元，銷售成績好壞將是未來市場的觀察指標。

雖然 9 大百億元級建案案量龐大，但何世昌認為，由於 5 月本土疫情爆發後，營建業勞動力短缺問題惡化，有些建商即使買到土地卻無法動工，今年整體房市供給量仍較去年減少，尚未浮現供給過剩的疑慮，多頭格局依然穩健。