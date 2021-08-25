耀登攜中華電建ORAN認證實驗室

耀登 (3138-TW) 攜手中華電 (2412-TW) 推動「亞洲．矽谷」5G 開放網路計畫報喜，耀登旗下耀睿實驗室，成為亞洲首家獲 O-RAN 聯盟認可為 OTIC(Open Testing and Integration Centre) 的第三方公正實驗室。

雙方今 (25) 日共同舉辦揭牌儀式，耀登董事長張玉斌表示，耀睿 OTIC 實驗室，獲 O-RAN 聯盟認可的實驗室，在台灣 5G 發展戰略上有重大意義，不僅能幫助國家隊拿到關鍵門票，更可助攻接軌國際供應鏈。

與中華電合作方面，張玉斌表示，現階段進行 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫的專案合作，包含了國內 8 家網通廠，測試內容包括 O-CU、O-DU、O-RU，甚至 gNB 分開與整合測試以及端對端整機測試。

據了解，目前 O-RAN 聯盟公布的全球五個合格 OTIC 實驗室，分別位在德國、義大利、西班牙、法國，以及台灣；實驗室裡不同廠商的網元設備可互相介接，讓不同業者網元設備之間進行互通互連測試，以建立 5G 開放網路解決方案。

張玉斌也看好未來在開放平台架構下資安的重要性，後續也計畫導入具備資安資格認證的實驗室，協助客戶進行資安問題研究，提供產品整體的防護服務。