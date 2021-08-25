麟洋配代言活動惹議 土銀籲經紀人應主動告知活動規劃

東奧摘金的羽球男雙「麟洋配」遭爆，其經紀人在未告知土銀情況下「私接」代言活動，讓具公務員身分的麟洋恐陷違法疑慮，對此土銀呼籲經紀人應以保護球員為主，應以銓敘部規定為主，不容許因經紀人誤判而傷害球員。

羽球男雙王齊麟、李洋東奧摘金後一夕爆紅，品牌代言邀約不斷，先是提供肖像供悠遊卡公司發卡，之後兩人再替運動彩券站台，但遭爆出麟洋其實另有經紀人替兩人活動代言出謀劃策，但由於麟洋兩人隸屬土銀羽球隊，具備公務員身分，因此須受公務員服務法規範，讓兩人言行也倍受關注。

土銀表示，麟洋兩人具備公務員身分，參與商業活動有適法性的問題，直言不希望因經紀人錯判導致兩人違法，事實上銓敘部也立即作出解釋函令，公營事業機構以策略聯盟方式指派所屬出席合作範圍內的商業活動，尚非服務法所不許。

土銀表示，兩人參加商業活動所得相關收益，公營事業機構得透過自訂經費運用規定，將該收益分潤予所屬公務員，讓兩位球員得以在符合法令規範下順利代言。

土銀強調，麟洋兩人是土銀長期培養的優秀球員，不容因經紀人誤判導致兩人違法受到傷害，呼籲經紀公司如為兩人利益著想，應主動告知土銀相關規劃，讓土銀可以透過程序幫兩人確認是否有適法性問題。