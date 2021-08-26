〈財報〉小米Q2營收、獲利創新高 收購深動科技布局自駕車

中國智慧型手機製造商小米周三（25 日）公布第二季亮眼財報，拜手機銷量超車蘋果居於全球第二之賜，營收和調整後淨利雙雙創單季新高，同日並宣布將以約 7,737 萬美元買下深動科技（Deep Motion）競爭激烈的自駕技術市場。

小米 (1810-HK) 在華為受美國制裁後，趁勢搶食華為留下的智慧型收機市場大餅。研調公司 Canalys 數據顯示，小米第二季在全球智慧型手機市場占比成長 83%，手機出貨量達 5,280 萬台，超越蘋果 (AAPL-US) 躍升為手機二哥，僅次於三星。

布局造車計畫，收購自駕技術公司

小米將以 7,737 萬美元全資收購自動駕駛技術公司─深動科技，準備進軍這塊競爭激烈的市場。小米總裁王翔表示，目前仍在組建團隊，不過計畫進度已超前，目前會針對招聘人才、工廠落地城市、首款電動車產品構想為重點。

小米副總裁兼財務長林志偉說，深動科技與小米的電動車計畫會有非常棒的合作發展，目前會先發展電動車業務，同時招募合適的團隊並制定我產品策略，也會整合其他團隊，作為小米造車計畫的助力。

外媒上周曾報導，中國恒大集團正與小米商談，打算出售其電動車部門，不過小米表示目前已與多家汽車製造商接觸，但仍未決定要與哪家廠商合作。

Q2 財報關鍵數據：(按人民幣計算)

總收入：878.89 億元，年增 64%，Refinitiv 調查分析師預期為 845.3 億元

毛利：151.48 億元，年增 96.7%

經營利潤：107.25 億元，年增 98.1%

調整後淨利潤：63.2 億元，年增 87.4%

（圖片：小米財報）

收入按業務分拆：

智慧手機收入：590.89 億元，年增 67.3%

IoT 與生活消費產品收入：207.34 億元，年增 23.6%

互聯網服務收入：70.33，年增 8%

（圖片：小米財報）

小米全球互聯網用戶繼續保持高速增長並突破歷史新高，6 月全球 MIUI 月活躍用戶數達到 4.538 億人，年增 32.1%，其中，中國 MIUI 月活躍用戶數達 1.24 億人。

小米已經建立起全球領先的消費級 IoT 物聯網平台，截至今年年 6 月 31 日，不包括智慧型手機及筆記型電腦，AIoT 平台已連接的 IoT 設備數達到約 3.74 億台。

此外，AI 助理「小愛同學」的月活躍用戶數首次突破 1 億，達到 1.02 億；米家 APP 的月活躍用戶數達到 5,650 萬，年增 38.6%。

小米在海外市場保持強勢增長趨勢，第二季境外市場收入年增 81.6% 至人民幣 436 億元創歷史新高，該項收入占總收入 49.7%。