為滿足iPhone 13生產需求 傳富士康9月底前還需增聘20萬人

眾所期盼的蘋果新一代機型 iPhone 13 傳出將於下月發布，陸媒週四 (26 日) 報導稱，富士康鄭州廠區正在擴大人力招募，預計 9 月底前還需增聘 20 萬人，才能滿足生產需求。

作為 iPhone 全球最大生產基地，富士康位於鄭州的組裝廠分為三座廠區，擁有超過 90 條產線與約 35 萬名工人，智慧手機日產能高達 50 萬部。

儘管如此，南華早報援引河南廣播電視台訪問內容稱，富士康鄭州工廠副總經理王雪認為人力招募依舊是該公司面臨的最大瓶頸，盼 9 月底前能再招攬 20 萬名人力。

今年 7 月，中國河南省因連日暴雨導致嚴重洪患，包含鄭州市在內等地區災情頻傳。王雪表示，在當地政府協助下，富士康仍有望以當前招募速度，實現 20 萬的人力配置目標。

陸媒報導稱，為了順利推進招募進程，河南省中部各地方政府甚至租下 100 輛公車，將求職者自社區載往工廠，富士康也於現場部署新冠病毒篩檢站，在確保安全同時，加快人事處理速度。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 6 月發布報告稱，蘋果 iPhone 13 下半年出貨目標為 1.3 億至 1.5 億部 ，亞洲供應鏈產能估 9,000 萬部至 1 億部，可滿足 iPhone 13 的初步訂單。