〈紐約匯市〉美元反彈無力終場持平 等待鮑爾全球央行年會演說

美元周三 (25 日) 從一周低點反彈但後繼無力，尾盤大致持平，投資人等待美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾即將在全球央行年會發表的演說，尋找量化寬鬆 (QE) 政策是否即將退場的線索。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 略貶 0.06% 至 92.8550，稍早因為從債券殖利率上升當中獲得支撐，而從一周低點反彈。

美元上周五曾因 Delta 變異株對經濟的潛在衝擊，攀升到 93.734，為 9 個半月高點，但本周四個交易日迄今大多走貶。

美國本周全面批准輝瑞 / BioNTech 疫苗，白宮首席防疫顧問佛奇 (Antony Fauci) 表示，若大多數人打了疫苗，明年春天有望控制疫情，這些進展鼓舞了投資人信心和風險胃口。

但最令人關注的仍是周五在傑克森霍爾央行年會登場的鮑爾演說，以尋找 Fed 縮減購債的蛛絲馬跡。目前專家預期鮑爾將重申鴿派立場，將呼應達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 上周表達的擔憂，卡普蘭當天說，可能因為 Delta 病毒株重新考慮是否支持 Fed 啟動減碼。

Scotiabank 外匯首席策略師 Shaun Osborne 說：「市場面臨的風險是，假如鮑爾沒有改變他原本的說法，卻也沒有支持卡普蘭的說法，反而會被解讀成更鷹派。」

法國農業信貸 G10 外匯研究部門主管 Valentin Marinov 說，美元若在傑克森霍爾年會過後走貶，反而是下周美國數據公布前的買進機會，「特別是如果非農就業報告帶來意外驚喜，可能讓 QE 減碼再度成為匯市驅動力，並支撐美元。」

歐元略升 0.09% 至 1.1766 美元，日圓貶值 0.32% 至 110.025 日圓。

英鎊升值 0.22% 至 1.3758 美元，澳幣攀高 0.25% 至 0.7276 美元，收復稍早大部分失土。由於油價漲勢擴大，加幣對美元貶幅收斂，終場略貶 0.08% 至 1.2599。

截至周四 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：