〈陸港盤後〉獲利了結賣壓重 陸股、港股齊跌

周四 (26 日)A 股三大指數開平走低，在上證連續三個交易日反彈後，今日陸股出現獲利了結壓力。雖然中國人行連續第二個交易日釋出流動性，但仍無法提振市場做多情緒。

貴州茅台在中秋、國慶假期前降價，股價重挫逾 4%，拖累白酒類股下跌，也拖累大盤走勢。此外，寧德時代公布優於預期的財報，但股價仍重挫，主要因為財報內容顯示有大股東開始出脫手中持股。

今日 A 股成交金額再度衝突兆元水準，達人民幣 1.37 兆元，日增 5%，連續第 27 個交易日成交金額破兆。

港股方面，在連續三個交易日反彈大漲後，恒指今天出現獲利了結賣壓。恒指在 26000 點的壓力重，市場仍在觀望中國政府後續的行動。即使今日中國官方出面聲明這波反壟斷的監管政策並不是針對特定企業，包含外資，而是要做好產業管治，試圖安撫投資人情緒。

不過，市場對此反應冷淡，短線投機客仍進行獲利了結，科技類股普遍回檔，成份股中只有半導體類股表現相對強勢，中芯 (981-HK) 上漲 1.1%、華虹半導體 (1347-HK) 大漲 4.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 1.09%，報 3501.66 點；科創 50 指數大跌 2.95%，報 1497.34 點；深證成指下跌 1.92%，報 14415.46 點；創業板指下挫 2.51%，報 3264.45 點。

恒生指數下滑 1.08%，報 25415.69 點、恒生科技指數下挫 1.89%，報 6337.03 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 12.28 億元，已連四買，其中滬股通買超人民幣 18.08 億元，深股通賣超人民幣 5.8 億元。

法人觀點

華安證券認為，A 股結構性行情的大格局未變，成長型類股仍有機會佔優勢，循環性類股也值得關注。建議投資人留意兩大主線：一是繼續關注景氣處於絕對高點的半導體、新能源車產業鏈；二是關注高景氣結構性機會，包括景氣處於高點的化工類股，尤其是磷化工類股，以及受益於製造業升級的通用自動設備族群。

