周江勇政商人脈曝光 螞蟻集團被推上風尖浪口

杭州市委書記周江勇日前落馬，中國官媒長篇揭露其家族的「商業版圖」，包括周江勇夫妻、弟弟周健勇及親族周文勇的政商關係，擴張之路與周江勇仕途經歷高度密合，其中與阿里巴巴旗下螞蟻集團的往來，受到高度關注。

周江勇的家鄉寧波，與周文勇、周健勇共同交織的商業版圖涉及能源、汽車、地鐵、地產等多個行業，而且主戰場都在寧波，亦是周江勇曾主政之地。

周江勇被查後，網傳其家族曾耗資 5 億元人民幣「違規」搶先購買螞蟻集團計劃上市的股份，但遭螞蟻集團嚴正否認。

報導指出，周健勇擁有上海理工大學管理學院副教授的身分，但事實上更像一名商人，因為他擁有寧波永潤等四家企業的股權。

此外，周健勇 2017 年創立了「優城聯合信息技術發展有限公司」，標榜地鐵互聯網 +、行業信息化、地鐵新經濟三大業務領域，且成為阿里巴巴、騰訊、銀聯等中國網路、金融巨頭的戰略合作及技術合作夥伴。

引人注意的是，由螞蟻集團 100% 全資持股的「上海雲鑫創業投資有限公司」，2019 年 3 月決定入股優城聯合，成為第 2 大股東，持股比重達 14.28%。

周文勇是周健勇的重要生意合作夥伴，共參股、控股 13 家企業，涉獵機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保、管理諮詢等領域，主要集中在寧波鄞州區和海曙區。其商業版圖追隨周江勇的仕途足跡。

至於周江勇的妻子，掛職寧波一家農商行的黨委副書記、監事長，每年獲利幾千萬元。該銀行內部人士透露，他們一直在聯名舉報周江勇妻子，「舉報信就像雪花片一樣」，而周江勇也都知情。

報導指出，7 月周文勇被拘留調查，周江勇冢族的政商關係網也瓦解了。此後相關部門找上周江勇，周江勇僅保持沉默就被帶走，周健勇也在山東被捕，聲勢浩大的清理政商關係專項行動，在杭州拉開帷幕。