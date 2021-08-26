中國：共同富裕不是劫富濟貧 反壟斷沒有針對性一視同仁

周四 (26 日) 中央財經委員會辦公室副主任韓文秀針對「共同富裕」一詞指出，政府要的不是平均主義同等富裕，中國不搞劫富濟貧。同時，也強調中國目前整頓互聯網平台並非針對民營企業和外資企業，中國所有政策一視同仁，要堅持規範和發展兩手並重，兩手都要硬。

韓文秀表示「共同富裕」是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；是人民物質生活和精神生活雙富裕，不是光只是物質上富裕而精神上空虛；是允許在一定差距的「共同富裕」，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。

外界另一個重視焦點則是近期的一連串針對網科企業的反壟斷制裁。韓文秀指出，反壟斷是市場經濟通行的做法，隨著中國經濟規模不斷擴大，大型企業越來越多，這可能出現產業壟斷現象。

加強反壟斷和反不正當競爭，是中國政府一項重要的常態工作，此舉有利於促進形成公平競爭的市場環境，也能保護中小企業及消費者權益。

此外韓文秀提到要為資本設置「紅綠燈」，改善市場准入負面清單管理制度，以保障數據安全和個人隱私，維護國家安全和公眾利益，促進各類資本規範健康發展。

同時，他強調在網路平台企業當中，既有國有企業、民營企業，也有外資企業，中國政府在整治規範互聯網平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業。

