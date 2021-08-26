軍公教調薪有望 蘇揆：請部會研議政府帶頭加薪示範

行政院會今 (26) 日通過明年度中央政府總預算案，發言人羅秉成會後轉述，院長蘇貞昌表示，雖然明年度未編列軍公教待遇調整預算，但請相關部會周延考量，看如何給予軍公教肯定，作為政府帶頭加薪的示範。

台灣 5 月中旬爆發本土疫情，提升至三級警戒，重創內需餐飲等服務業，政府推出紓困 4.0 方案，已發放 1617 億元補助，考量政府財政及物價因素，外界預期明年軍公教調薪機率很低。

蘇貞昌在院會中表示，軍公教同仁在此波疫情中雖未受到衝擊，但仍相當盡心盡力地執行防疫、紓困等政策，也增加非常多的工作量，因此，今天才能守住疫情，並拚出經濟。

明年度總預算並未編列軍公教待遇調整，不過，蘇貞昌說，已經特別請人事總處、主計總處、財政部等相關部會，希望能讓經濟成果全民共享，在財政周延考量下，也能肯定軍公教全體的辛勞，起到政府帶頭加薪的示範。

主計長朱澤民指出，蘇揆已指示審慎考量國內經濟發展、民間企業水準、物價變動、政府財政負擔的情形，未來人事總處會考量這些情況，並非「明年一定不調薪」。

朱澤民表示，屆時人事總處的薪資委員會是否重新討論、要不要重新開會，人事總處都會予以尊重，若最後做出調薪決策，主計總處就會按照預算程序，提出調薪方案，送至立法院審議。