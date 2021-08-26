政院拍板振興五倍券 9月下旬預訂紙本或數位 10月領取

行政院會今 (26) 日拍板國發會提出的振興五倍券規劃方向，由政府全額支付 5000 元，帶動民眾消費，預計 9 月下旬開放預訂紙本券，同時進行數位綁定，10 月上旬便可領取，使用期限至明年 4 月底。

行政院發言人羅秉成轉述院會內容，院長蘇貞昌表示，在國際變種病毒肆虐、實施封城措施之際，台灣本土疫情零確診，再次展現防疫奇蹟，但也因為三級警戒，內需市場受到衝擊，包括小攤商、小商家、百貨業等，因此，政府將用最大的努力及經費預算來推出五倍券。

蘇揆指出，這個五倍券也是依照總統裁示，在去年三倍券成功的基礎上，更精進、更擴大，希望能帶動更好的刺激消費、振興經濟的效果。

根據國發會規劃，五倍券使用範圍大致與去年三倍券相同，僅部分微調，仍在規劃當中，使用期限至明年 4 月底，而店家兌領期限則為明年 6 月底。

國發會預計在 9 月上旬開放五倍券登記預約，可分為三大管道，數位個人綁定方面，將透過數位支付業者網頁或 App；數位共同綁定及紙本預定則透過五倍券官網、超商 Kiosk；單純紙本預約方式比照去年，民眾須前往中華郵政領取。

國發會也整合各部會的振興券，民眾可至共通平台參加抽籤，享受更多優惠，合計超過 1300 萬份，包括動滋券、客庄券、藝 FUN 券、農遊券等。

今年經濟部新增推出好食券，希望協助餐飲業者、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等。此外，其他部會還推出地方創生券、國旅券、i 原券等。