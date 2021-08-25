北市祭紓困 受疫情影響縮減營業面積 房屋稅降至2%

全國疫情警戒降至二級，北市因防疫考量，延至 8 月 3 日才開放餐飲業恢復內用，為減輕業者負擔，北市府今 (25) 日宣布，因禁止內用導致縮減營業面積或自主停業期間，房屋稅率可由營業用 3% 降為非住家非營業用 2%，納稅義務人可在 9 月 1 日前向稅捐處申請降稅。

北市稅捐處表示，受新冠肺炎疫情影響，北市 5 月 15 日起提升為三級防疫警戒，並要求觀展觀賽場所 (電影院、表演廳)、教育學習場域 (K 書中心、訓練班) 及休閒娛樂場所 (如歌廳、舞廳、酒吧、KTV、健身中心) 等應關閉，因配合政府防疫政策停業，稅捐處主動依主管機關提供資料辦理降稅，房屋稅率由 3% 降為 2%。

此外，為加強防疫，北市自 5 月 24 日起全面禁止飲食店、飲料店內用，一般民眾也可就因此縮減營業面積部分，申請房屋稅降稅。

疫情指揮中心考量近期國內疫情趨於穩定，以及參酌其他國家防疫調整經驗，自 7 月 27 日起調降疫情警戒標準至第二級，原公告應暫停營業的行業陸續開放，不過，北市基於雙北地區仍有社區潛伏感染危機，因此，延至 8 月 3 日起才開放餐飲業內用。

稅捐處表示，納稅義務人如果尚未申請禁止內用期間房屋稅降稅，可在 8 月 3 日開放內用後 30 日內，也就是 9 月 1 日以前，申請因禁止內用或自主停業致縮減營業面積期間，房屋稅率由 3% 降為 2%。