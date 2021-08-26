政院拍板明年度總預算 社福支出6018億元最多

行政院會今 (26) 日通過明年度中央政府總預算案，歲入共編列新台幣 2 兆 2391 億元，較今年度增加 1857 億元，年增 9%；歲出共編列 2 兆 2621 億元，較今年度增加 1262 億元，年增 5.9%；歲入歲出差短 230 億元。其中，社福支出編列 6018 億元最多，主要增列疫情防治與少子女化對策經費。

行政院會今天通過主計總處提報的「111 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，預計 8 月底前送交立法院審議。

觀察各項政事支出，以社會福利支出編列 6018 億元最高，占比 26.6 %；教育科學文化支出編列 4561 億元居次，占比 20.1%；國防支出編列 3547 億元位居第 3，占比 15.7%；經濟發展支出編列 2607 億元則為第 4 高，占比 11.5%。

主計總處指出，社福支出主要是增列我國少子女化對策計畫 134 億元、撥補勞工保險基金 80 億元、新增嚴重特殊傳染性肺炎防治經費 190 億元。

主計總處指出，2022 年度歲入共編列 2 兆 2391 億元，較 2021 年度增加 1857 億元，年增 9%；歲出共編列 2 兆 2621 億元，較 2021 年度增加 1262 億元，年增 5.9%；總預算歲入歲出差短 230 億元。

主計總處說明，債務還本 960 億元 (占稅課收入 5.1%)，合計共尚須融資調度財源為 1190 億元，以舉借債務 690 億元及移用以前年度歲計賸餘 500 億元支應。

從重要施政項目預算來看，公共建設計畫編列 2323 億元，約增 2%；科技發展計畫編列 1264 億元，約增 12.4%；六大核心戰略產業推動方案則編列 280 億元，約增 44.2%；少子女化對策計畫經費編列 810 億元，約增 50.5%。

主計總處強調，籌編預算原則為落實「顧安全、拚經濟、創機會」三大施政主軸，歲入歲出併同考量，維持適度成長，同時恪遵公共債務法及財政紀律法，管控歲入歲出差短。