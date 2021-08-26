德國9月消費者信心指數續跌 低於市場預期

根據研究機構 GfK 在週四 (26 日) 公布的最新調查數據顯示，由於通貨膨脹壓力加劇和確診病例數持續攀升，德國 9 月份消費者信心指數連續第二個月下跌。

針對約 2000 名德國人的調查顯示，德國 9 月消費者信心指數降至 - 1.2，低於 8 月份修正後的 - 0.4，並低於市場預期的 - 0.7。

德國 8 月的經濟預期指數則是由高點 58.4，連續第二個月下跌至 40.8，遠低於 7 月份的 54.6。收入預期指數回升至 30.5，高於前值的 29。但是，購買意願指標回落至 10.3，終止了連續兩個月的上升。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 在一份聲明中表示：「自今年年中以來，物價持續迅速上漲，對消費者信心造成壓抑。」

Buerkl 也補充表示，新冠肺炎確診病例數的增加和​​疫苗接種速度放緩，也打擊了消費者對經濟的預期並影響了他們的購買意願。

根據 Robert Koch 傳染病研究所的數據顯示，德國週三新增了 11,561 例確診病例。德國約 59.4% 的人口已完全接種疫苗，約 64.4% 的人口至少接種過一劑疫苗。

德國聯邦總理府部長 Helge Braun 表示，儘管有超過半數德國民眾已完成 2 劑疫苗施打，但每週新增確診病例數仍以 60% 的幅度攀升。

Braun 警告表示，如果 Delta 變種病毒持續以如今的速度擴散，而德國的疫苗接種率未能大幅提高或改變應對行動，那麼單日新增確診數可能 9 月底就會達到 10 萬。