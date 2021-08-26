疫情肆虐全球供應鏈問題恐延續至明年 通膨成經濟成長絆腳石

Delta 變種病毒蔓延阻礙逐漸恢復正常生產的亞洲供應鏈，擾亂航運業，對世界經濟造成更大的衝擊，原先可能只是暫時的供應鏈危機恐怕要持續到明年，出口商被迫加入船隻搶奪戰，一些業者選擇漲價，或是乾脆取消出貨。

彭博報導，在深圳鹽田港重啟後沒多久，8 月全球第三大港中國寧波港又因爆發疫情一度遭政府下令暫時關閉，為缺櫃問題增添麻煩。

全球第七大航運業者長榮海運 (2603-TW) 總經理謝惠全表示，港口擠塞和缺櫃問題可能持續到第四季甚至明年年中，若疫情難以有效控制，港口擁塞可能會成為一種新常態。

德魯里全球貨櫃指數 (Drewry World Container Index) 顯示，目前亞洲到歐洲的貨櫃運輸成本約是去年 5 月的 10 倍，上海到洛杉磯的運費增長逾 5 倍。HSBC 說，全球供應鏈脆弱程度足以因為任何一件小小的事故，使現狀更複雜。

大型零售商以往會向航運業者簽訂長約，但亞洲的供應鏈由數萬家中小型企業所組成，這些業者經常透過物流和航運運輸，在缺櫃的狀況下，促使業者開高價以取得貨櫃。

統一投顧分析師 Michael Wang 表示，亞 - 美航線上約 60% 至 70% 的航運交易是透過現貨或短期合約所完成的。拍賣式定價的現象可能使缺櫃問題持續至明年 2 月的農曆年。

德國工商會調查的 3000 家企業中，也有超過半數預計供應鏈問題將持續到明年。

Maybank Kim Eng research 資深經濟學家 Chua Hak Bin 表示，運費和半導體業漲價可能會助長通膨，進一步侵蝕國家成長。彭博對經濟學家最新的每月調查顯示，市場下調今年美國 GDP 預估成長率，並上調 2022 年預期通膨。

Delta 病毒與供應鏈問題也正在全球擴散，許多工廠營運面臨挑戰，日前豐田汽車被迫將暫停日本 14 家工廠的產量，預計產量將下滑 40%。

英國正努力應對歷史庫存低檔和零售銷售價格飆漲的問題。德國的復甦進度也受到威脅，Ifo 經濟研究所周三公布的德國企業信心指標降幅，超過經濟學家預期。

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