文．洪寶山

自從 2020 年三月道瓊指數十天內出現四次熔斷跌停，短短一個月道瓊指數腰斬，COVID-19 疫情利空創造出Ｖ形反彈的大牛市，至今漲了十七個月，居高思危的看空言論越來越多，但美股就是不為所動、繼續創新高，於是多空越來越分歧。

鮑爾談話牽動市場神經

外資高度關注美東時間八月二十七日十點美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會的演講，試圖找出縮減購債的蛛絲馬跡，市場根據 2013-2014 年前任聯準會主席柏南克在傑克森霍爾年會上釋出縮減 QE 的前例經驗，研判美股恐有 10% 的下跌風險，不過今年有 Delta 病毒干擾，失業人口高達六百至八百萬人，聯準會可能會有顧忌，因而延後縮表的時間。

日經新聞報導，截至今年六月底，全球九大半導體廠的整體存貨價值合計達到 647 億美元，改寫歷史新高，各大半導體公司的存貨之所以大幅增加，原因是業者為擴產而囤積更多原物料。

事實上，疫情打亂了全球供應鏈的即時性，為了避免斷鏈，廠商選擇建立安全庫存，由於海運意外頻傳，從去年第四季起，廠商就選擇提前半年下單準備庫存，在今年第一季台積電法說會時就提到重複下單的疑慮，觀察點就是第二季，後來日月光表示並沒有看到重複下單嚴重的證據，表示不管是晶圓代工的產能擴增，或是貨櫃輪增加運力，今年確定處在需求大於供給的狀態。

擴產終將引爆產能過剩

不過空頭認為，擴產終有引爆產能過剩的一天，現在的需求強勁只是因為廠商捨棄及時生產模式，轉為建立安全庫存的預期需求，當明年歐美國家普遍接種疫苗，試圖建立群體免疫之後，供需或許恢復到疫情爆發之前，到時候就會有庫存調整的疑慮。

關於這點英飛凌內部人士便發出預警表示，當前不斷增加的庫存不一定準確反映了實際的晶片需求，因為汽車製造商轉換策略而擴大囤積晶片策略，以備未來供應鏈干擾的不時之需。

於是日系外資認為在晶圓代工業者全力支援生產車用晶片，缺芯週期可能達到頂峰，而下游 EMS 庫存已經連續三季處於高水位，由於 Delta 病毒來勢洶洶似乎影響了終端需求，八月美國密西根大學消費者信心指數初值意外的從 85.5 前值下滑到 70.2，美國七月零售銷售月減 1.1%，預估在車用晶片缺貨情況年底可能舒緩之後，今年第四季起到明年第一季可能重回正常的淡旺季模式，產業動能預期將放緩，明年則恐將出現反轉向下的態勢。

疫情嚴重影響終端需求

加上先前外資看淡七月面板報價漲勢將出現轉折，接著又因遠距辦公教學的電腦需求減緩，看空記憶體族群，再到最近傳出部分被動元件九月降價，從這個角度就不難理解外資今年對台股已賣超 5768.54 億元。

電子族群似乎只剩下車用晶片相關族群能獲得法人青睞。半導體封裝與測試業務特別容易受到病毒影響，因為與晶片製造相比，它們需要更多人員，於是全球半導體封裝重鎮的馬來西亞的疫情看不到轉折，對於車企衝擊尤其嚴重。

以 Delta 病毒的高傳染力，疫苗的接種率沒有過 40%，根本看不到確診人數的明顯下降，從六月起封城至今已經快滿三個月了，誠如新唐所說的：「庫存水位低，又以車用 MCU 短缺更加明確」。

從法人籌碼的角度，認同車用 MCU 的需求能見度到年底或者明年中，可預期九月季底的投信作帳，車用晶片相關概念股將挑起大樑。八月從 17247 點跌到 16248 低點，跌幅達 5.79%，可是投信持續買進的車用概念股逆勢大漲。

投信作帳重押車用晶片

統計七月至八月二十四日為止，投信買超車用晶片相關前五名，分別為新唐 36 億元、同欣電 35.7 億元、強茂 33.93 億元、朋程 16.98 億元、欣銓 15.14 億元等，其中指標股新唐創 163.5 元新高，漲 21.11%，車用二極體的德微股價創 188 元新高，漲幅達 16.67%，朋程漲 13.13%、強茂漲 4.88%，車用導線架的順德漲 6.27%、界霖漲 14.22%，封測的欣銓創 65.2 元新高，漲 5.41%，車用 CMOS 影像感測器封測的同欣電創 284 元新高，漲 14.14%，八吋晶圓代工的世界創 156 元新高，漲 23.38%，高功率半導體封測捷敏 - KY 創 132.5 元新高，IDM 功率半導體晶圓代工漢磊漲 34% 等等，甚至上述強勢股還引來融券放空，例如新唐券資比達 30.55%、強茂 27.85%、朋程 27.27%，由此可推測，車用晶片相關有可能是投信第三季作帳的重頭戲。

來源：《理財周刊》1096 期

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