〈光寶科股東會〉兩因素影響 今年營運高峰遞延至Q4

光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開股東會，總經理邱森彬表示，由於晶片缺料情況越趨嚴重，下半年營收成長幅度可能比原先預期小，但毛利率可望維持或優於第二季水準，在旺季需求遞延、春節前夕提前備料帶動下，全年營運高峰落在第四季，較以往第三季晚了一季。

在 7 月底的法說會上，邱森彬曾說，缺料對第二季營收影響約 5%，下半年盼影響數能維持在同樣範圍，預估第三季營收將持續向上，下半年營運會大幅成長。

不過，邱森彬今日股東會後受訪時指出，近期缺料情況持續，雖然網通缺料已獲舒緩，但車用缺料情況越趨嚴重，正努力縮短缺口。

邱森彬表示，仍預期下半年營收會比上半年好，成長幅度可能稍微受影響，透過調配產能資源，獲利不會受到太大壓抑，毛利率維持第二季目標沒問題，若缺料情況沒那麼嚴重，產能也發揮最大效益，第三季毛利率就可望優於第二季。

邱森彬並認為，缺料干擾下，可能導致旺季遞延至第四季，加上明年春節在 1 月底，客戶通常會先備足料源，預期第四季可能是全年營運高峰，但也不排除因疫情影響，導致需求趨緩，對第四季仍傾向保守看待。

就各應用來看，邱森彬表示，光電產品訂單出貨比雖較上半年下降，但還是在高的水位，包括光電半導體、光耦合器需求續強；雲端新品已開始量產，效益可望於下半年顯現，光電、雲端業務維持先前預估，營收將有雙位數成長。

而近來越南疫情嚴重，不過，光寶科越南廠位在北越，仍正常生產，並規劃二期擴產，預計 2022 年開工、2023 年投產，越南廠區主要生產消費性及網通產品；泰國廠區方面，6、7 月曾受疫情影響，人力短缺，但目前已恢復正常。