呂芳銘完成5G階段性任務 亞太電新董座陳鵬接棒

亞太電 (3682-TW) 今 (26) 日公告，董事長呂芳銘因任期屆滿、完成 5G 布局階段性任務，第九屆董事會推選新任董事長，由陳鵬出任，即日起生效。

陳鵬曾任鴻海 (2317-TW) 財務總處主管、亞太電董事長特別助理、福邦創投 / 福邦創管顧總經理，宏齊顧問、五曜公司董事長。

亞太電表示，陳鵬擁有財務、策略投資、電信以及營運管理經驗，輔以亞太電原有科技優勢，可帶領公司邁向嶄新里程，創造更多 5G 智慧生活的無限可能，帶給用戶更優質的服務和體驗。

亞太電昨日改選 11 席董事，寶鑫國際投資代表人游哲宏與亞太電總經理黃南仁為新任董事，加上呂芳銘董事代表由陳鵬接替，三位新任董事具備電信、法律相關專業背景，其中，陳鵬與黃南仁都被外界認為是新董座人選。

鴻海集團近期轉型升級，繼子公司鴻揚創投辭去鴻準 (2354-TW) 董事後，亞太電董事會也有所變化。亞太電表示，呂芳銘完成亞太電信布局 5G 智慧生活的階段性任務，新任董事長將交由陳鵬先生接棒。

現年 67 歲的呂芳銘，自 2014 年加入亞太電信，憑藉 40 年資通訊產業經驗，帶領亞太電跳脫傳統電信產業，領先業界推動數位轉型，積極拓展數位化、智慧化等相關應用，