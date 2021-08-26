金可-KY擴4條產線 全年出貨量有望創高

隱形眼鏡大廠金可 - KY(8406-TW) 今 (26) 日舉行線上法說，財務副總張泰榕表示，因應中國電商雙 11 銷售檔期、隱形眼鏡訂單需求，中國產能直逼滿載，今年將增加 4 條產線，全年出貨量將超越 2019 年水準、營運拚新高。

金可今年第二季銷售區域比重中，中國占 84%、台灣占 11%、日本占 4%、歐洲占 1%；中國部分地區雖然仍有零星疫情發生，影響線下實體通路業績，不過電商業績持續成長，且可彌補線下營運缺口。

張泰榕指出，隨著雙 11 銷售檔期即將到來，在手訂單較去年成長約 3 成，且目前持續接單，由於中國產能達滿載，本月已新增兩條產線，預計 10 月會再有兩條上線，共有 19 條產線。

張泰榕表示，由於中國隱形眼鏡市場持續成長，尤其彩片需求明顯增加，擴產已成趨勢，預計今年第四季會開始著手規劃明年擴產計畫。

金可原預期全年出貨量約 5.3 億片，訂單能見度高，出貨量擴大下，全年出貨量將超越目標，上看 6.3 億片，將有機會同步帶動營收創新高。

其他市場方面，張泰榕坦言，台灣與日本疫情嚴峻，衝擊營運表現，加上台灣廠產能利用率降至 5 成，導致第二季毛利率下滑至約 50%，若第四季台灣與日本疫情獲得趨緩，加上中國營運支撐下，期望第四季毛利率回升至 2019 年單季水準，約 55%。