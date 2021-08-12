亞太電啟用5G共頻共網 資費加量不加價搶新用戶

亞太電 (3682-TW) 今 (12) 日宣布正式啟動台灣首例 5G 共頻共網服務，為搶攻 5G 用戶，祭出數據流量加量不加價策略，上網流量最高增加 28%，有望推升用戶數再攀升。

亞太電與遠傳 (4904-TW) 合作全台首個 3.5GHz 的共頻共網合作案，繼取得公平會有條件核准後，亞太電今日也推出首波資費方案「5G 極速升等」。

亞太電自 5G 開台至今，5G 用戶數已連續 5 個月增加，其中超過 2 成用戶數為既有用戶，且高達 6 成用戶使用 900 元以上的高資費，預期在 5G 共頻共網、網路品質提升下，用戶數將持續攀升。

亞太電指出，多數消費者選擇吃到飽方案，但使用的流量並無預期中多，根據愛立信行動市場報告指出，台灣等包括東南亞區域，未來 5 年後使用網路流量平均達 39GB。

因此，亞太電針對非吃到飽的用戶，首創加贈上網補充包方案，用戶可依照個人使用需求彈性調整，流量用畢，可依天數或流量加購。

亞太電表示，與遠傳進行 3.5GHz 頻段 5G 網路共頻共網，目前全台網路人口涵蓋率已達 80%，在 3.5GHz 共頻共網架構下，提供用戶 80MHz 大頻寬的 5G 高速上網服務，極速理論峰值達 1Gbps。

再者，有鑒於頻譜資源有限，加上 5G 特性需要增加大量基地台，亞太電透過共頻共網，運用頻譜資源，與合作業者共同加速佈建 5G 網路，提升上網速率和網路覆蓋。