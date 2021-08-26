〈美股早盤〉全球央行年會登場在即 美股漲跌不一

全球央行年會登場之際，幾位 Fed 官員釋出鷹派訊號，市場則抱持謹慎態度，美股週四 (26 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或 0.15％，那斯達克綜合指數和標普 500 指數幾乎持平，費半跌 0.4%。

傑克森霍爾全球央行年會週四 (26 日) 以線上形式展開，各國央行總裁將針對未來貨幣政策走向、Delta 變種病毒下的經濟影響，以及氣候變遷等議題發表看法，備受投資人關注的莫過於，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五 (27 日) 是否為縮減 QE 購債提供明確指引。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，央行應盡快展開行動縮減購債，並在明年初結束，以防經濟過熱，並稱 FOMC 正在努力就每月 1,200 億美元的縮減購債計畫達成共識。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 也主張央行下月起縮減購債，她認為既使 Delta 確診數增加，美國經濟活動似乎並未因此放緩。

經濟數據面，美國第 2 季 GDP 季增年率修訂值報 6.6%，高於初值的 6.5%，但略低於市場普遍預期，上週初領失業金則小幅上升至 35.3 萬人，略高於市場預期。

10 年期美債殖利率持續上升，截稿前報 1.359％，美元指數在連續 4 天下跌後，週四開盤漲 0.23％。

截至台北時間週四 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 52.04 點或 0.15%，暫報 35457.54 點

那斯達克綜合指數下跌 3.04 點或 - 0.02%，暫報 15038.82 點

標普 500 指數下跌 2.74 點或 - 0.06%，暫報 4493.45 點

費半下跌 14.12 點或 - 0.42%，暫報 3358.43 點

台積電 ADR 上漲 0.15% 至每股 117.21 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.359%

紐約輕原油下跌 1.67％ 至每桶 67.22 美元

布蘭特原油下跌 1.26% 至每桶 71.34 美元

黃金下跌 0.13% 至每盎司 1788.60 美元

美元指數上漲 0.23% 至 93.045

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 4.27％，至 271.98 美元。

Salesforce 週三盤後公布 2022 會計年度 Q2 營收年增 23%，至 63.4 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 1.48 美元，雙雙超越華爾街預期，並發布樂觀 Q3 和全年財測。Salesforce 表示，受惠於混合工作模式，Q3 雲端需求將維持強勁。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 7.69％，至 305.58 美元。

Snowflake 公布 2022 會計年度 Q2 營收倍增至 2.72 億美元，(Non-GAAP) 每股虧損 4 美分，均優於預期。整體來看，Snowflake 虧損幅度較去年同期顯著擴大，但仍給出強勁的全年營收展望。

Coty(COTY-US) 早盤上漲 2.79％，至 8.46 美元。

隨著人潮回流公司和學校，化妝品需求也跟著回溫，美國化妝品公司 Coty 週四公布銷售額優於預期，(Non-GAAP) 每股虧損 9 美分，但虧損幅度小於預估，睽違至少 3 年後，Coty 看好今年實現年度銷售增長。

今日關鍵經濟數據：

美國第 2 季實質 GDP 季增年率修正值報 6.6％，預期 6.6%，前值 6.5%

(圖：Zerohedge)

美國第 2 季消費者支出季增年率修正值報 11.9％，前值 11.8%

美國第 2 季核心 PCE 季增年率修正值報 6.1％，前值 6.1%

美國上週 (8/21) 初領失業金報 35.3 萬人，預期 35 萬人，前值自 34.8 萬人上調至 34.9 萬人

美國上週 (8/14) 續領失業金報 286.2 萬人，預期 276.4 萬人，前值自 282 萬人上調至 286.5 萬人

華爾街分析：

美國銀行 (Bank of America) 策略師 Milla Savova 表示，如果市場開始消化更加鷹派的 Fed 升息循環，實質債券殖利率未來幾個月將持續上行，不利於科技股在內的成長股表現。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 稱，10 年期美債殖利率近來持續上升，並在週三出現爆炸式成長，這發出了一項強烈信號，即 Delta 病毒感染情況即將到頭，這有助於改善市場信心，推動經濟重啟，使資金流向小型股和週期股。

Pictet Asset Management 多元資產基金經理 Shaniel Ramjee 認為，上週風險資產表現良好，但隨著本週迎來全球央行年會，出現了一些獲利了結，他認為沒有人可以明確預知會發生什麼事，這種不確定性有助於降低一些風險。