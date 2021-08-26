美股公司忙發新股 數量寫近25年最多 規模創紀錄

據《華爾街日報》報導，在美股持續走高之際，包括迷因股 GameStop(GME-US) 和 AMC(AMC-US) 在內的美國公司，正把握時機加快發行新股，以從中獲利。

Dealogic 的最新數據顯示，截至 8 月 24 日，已有 556 家上市公司籌資發新股 (FPO)，這是自 1996 年以來最高。從報價上來看，這些新股的價值達到 750 億美元，創下歷史紀錄，較去年同期增加 70%。

眾所周知的迷因股 Zoom 和 Plug Power 等規模較小的企業，也在加發新股的行列中。

瑞穗美國證券業務主管 Josh Weismer 表示，人們開始從市場難以置信的上漲中受惠，後續這一市場絕對還會繁忙。

4 月份，在其股價上漲之前，AMC 發行了 4300 萬股股票，按 4 月 27 日的價格計算，價值約 5 億美元，但這些股票並未一次性全部出售。然後在 6 月，就在股價見頂之際，它又發行了 1160 萬股，在 3 小時的銷售中籌集了 5.87 億美元。

今年以來，GameStop 及 AMC 的漲幅已經超過 10 倍。

今年參與了許多交易的律師事務所 Mayer Brown 合夥人 Brian Hirshberg 表示，鑑於市場的劇烈波動，這樣一種「提款機」式的集資方式，可以讓上市公司選擇在股價來到理想價格時，立即吸引資金。