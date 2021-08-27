全球央行年會召開前 Fed群鷹來襲

週四 (26 日) 全球央行年會召開前，聯準會 (Fed) 「群鷹」來襲，多位官員呼籲盡快啟動縮減購債 (Taper)。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四受訪時再度放出偏鷹派的言論。他認為，Fed 面臨著在金融市場製造泡沫和通膨失控的風險，Fed 應該盡快啟動縮減購債 (Taper)。

布拉德認為，Fed 應在 2022 年 3 月底之前完成縮減購債 (Taper) 的過程，以防止美國經濟過熱。

聖路易聯準銀行總裁布拉德再度放出偏鷹派的言論 (圖片：AFP)

布拉德進一步表示：「屆時 Fed 可以評估形勢，通膨是否趨緩？如果情況是如此，那就很好，但若通膨沒有放緩，我們將不得不更加積極地遏制通膨。」

一些證據顯示，Fed 的債券購買行動已開始在美國房地產市場製造泡沫，布拉德稱：「由於對房價過於自滿，美國在 2000 年代中期陷入很多麻煩，所以這次我們要非常小心。」

此外，還有多位 Fed 鷹派官員討論到量化寬鬆 (QE) 退場時程。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時稱，他希望 Fed 在 9 月宣布緊縮貨幣政策。

卡普蘭是最早開始釋出鷹派評論的官員，他曾多次直言 Fed 儘早談論調整量化寬鬆 (QE) 計畫是適當的。

卡普蘭週四受訪時稱，由於擔心通脹、過度冒險導致金融市場扭曲，特別是債市，他仍然認爲，在 9 月份利率會議上，Fed 最好宣布一項縮減購債 (Taper) 計劃，並在 10 月份或之後不久開始執行。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週四表示，應該盡早開始縮減購債 (Taper)，通膨數據強勁攀升，這表明有機會開始減少資產購買。

布拉德非今年美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委，但他在 2022 年有投票權，喬治也是明年的票委，卡普蘭則在 2023 年才有投票權。

2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 將於美國時間週四 (26 日) 至週五 (28 日) 召開，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將線上出席致詞，市場預期鮑爾將針對 Taper 放出更多線索。