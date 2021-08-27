Delta病毒來襲 新興債市烏雲罩頂
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Delta 變種病毒肆虐印尼、菲律賓等亞洲國家，為亞洲新興市場債券帶來龐大壓力。
近月來，疫苗接種率相對較低的東南亞國家深受疫情所困，促使投資人要求更高的債券報酬率。
FactSet 數據顯示，5 月中以來，印尼的美元計價長期公債和美國公債利差已擴大 0.3 個百分點，菲律賓的美元計價長期公債和美債利差也擴大 0.6 個百分點，馬來西亞與美債利差同樣持續擴大。
利差擴大部分也和美國長債殖利率下滑有關，反映出全球投資人對美國未來的經濟實力有所疑慮，此外，聯準會 (Fed) 官員近期也不斷釋出縮減 QE 購債信號，計畫放緩購債步伐。
澳盛銀行 (ANZ) 亞洲研究主管 Khoon Goh 認為，美元持續走強，也進一步推高新興市場債發行國償還美元債務的成本。
隨著新興經濟體疫情飆升，年初時對經濟增長的樂觀情緒已不復存在。
法國巴黎銀行資產管理 (BNP Asset Management) 的新興市場債主管 Alaa Bushehri 指出，當時人們普遍認為疫情最嚴峻時期已經過去，信用風險正在下滑，新興市場政府與公司也積極發債，印尼光是在 1 月就發行了 10 年期、30 年期和 50 年期公債。
除了受 Delta 疫情干擾外，Bushehri 表示，市場情緒出現劇烈轉變，也和中國政府擴大監管互聯網、房地產等產業有關，這導致中企美元債市場出現震盪，且連帶影響投資人對整個亞洲信貸市場的興趣。