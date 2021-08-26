縮減購債新興市場剉著等？華爾街：這次不一樣

全球央行年會將於美東周五 (27 日) 登場，市場期待聯準會 (Fed) 主席鮑爾將透露更多縮減購債的細節，不過由於縮減過程很可能非常緩慢，因此專家認為這次新興市場的風險是可控的，多數國家目前體質也更能抵抗風險。

RockCreek Group 執行長 Afsaneh Beschloss 表示，新興市場國家擁有大量美元計價的債務，且沒有多少以美元為基礎的出口，這使聯準會減少購債過程中這些國家常面臨巨大風險。

不過，Beschloss 說，有別於 2013 年，這次聯準會將採漸進式縮減的方式，預估屆時對新興市場的影響在可以控制的範圍。

從新興市場的體質也能發現，這次這些國將有較強的抵禦能力。瑞穗銀行經濟、戰略首席策略師 Vishnu Varathan 表示，經過 2013 年洗禮，東南亞各國央行現在擁有更健全的外匯存底做緩衝。此外，這次 Fed 的縮減速度也可望緩和許多。

印尼、馬來西亞、泰國與菲律賓外匯存底 (圖: Bloomberg)

此外，大多數東南亞貨幣被低估，降低大量海外資金外流的風險，泰銖目前的實際有效匯率 (REER) 比五年 (2009 至 2013 年) 平均低 5%，人民幣則被高估 11%。

而這些國家殖利率利差目前也較為健康，更大的利差將使債券免受美債殖利率走升所侵害，其中印尼和馬來西亞的長短債平均利差分別達 500 個基點和 200 個基點。

另一方面，與泰國和馬來西亞相比，印尼債券目前海外部位最少，這有望降低債券拋售時資金外流的風險，然而馬來西亞顯得更為脆弱。

印尼、馬來西亞、泰國今年海外債券部位與去年標準差變化 (圖: Bloomberg)

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