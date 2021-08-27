操盤手看台股：資金從航運到鋼鐵！台股多空看一指標！

本波台股自 8/23 日由日級別的日出線 (當日高點越過前一日高點) 反攻開始，連續四日見到新高；如今在市場半信半疑之際，指數已經大漲逾 900 點！以週 K 線來看，當前指數已越過前一週高點 16983 點，已初步形成週級別的日出線 (當週高點越過前一週高點)。只要 8/27 日能進一步守穩萬七，週級別日出線就能確認；一旦 8 月底的指數位置能墊高，9 月份越過 8 月份高點 17643 點而形成月級別的日出線機率(當月高點越過前一月高點) 也會升高，今年 10 月就有機會挑戰前高 18034 點。而這一切的前提是 8/23 日多方表態的長紅低點 16459 點要守穩。

多次提到對於一個操盤手而言，操作重心是在個股強弱，而非大盤漲跌；台股的多空，並非僅看上漲或是下跌，更要看可操作性。所謂的「可操作性」是指能夠從盤面中找出可供進場，並且能夠如預期上攻的股票，這一個動作的可行性。由於大盤容易受權值股干擾，只看大盤很容易錯失中小型股的操作機會，故觀察市場的多空時，也要納入可操作性來參考，如先前提過電池正極材料的美琪瑪、LED 驅動 IC 的聚積、車用感測元件的同欣電等，皆是這一波大盤回檔時，逆勢創下波段新高的股票，而近日提到的第三代半導體材料 (碳化矽)，在 5G、電動車等終端應用市場加速成長下，如漢磊、太極等股價也走強。顯見當下的台股，只要用對選股方法仍有不少機會值得期待。

貨櫃航運股一如預期持續築底，讓 8 月的月 K 線先止穩。目前由於全球塞港問題未除，加上韓國航運龍頭韓新遠洋 HMM(原現代商船) 傳出擬發動罷工，全球貨運的運力持續吃緊，配合著美國感恩節、耶誕節等消費旺季的補庫存需求到來，本季營運可望維持高檔。股價上，先觀察長榮、陽明、以及萬海的月 K 線能否在 8 月止穩後，9 月順勢拉出月級別的日出線。至於近日航運股的多頭指標─散裝航運股，隨著 BDI 指數震盪，部分資金轉進近日築底多時的鋼鐵股，進行高低基期股票的轉換。

曾提過中國大陸為達成碳中和目標，對鋼鐵生產進行管控，並且自今年 5 月起取消鋼品出口退稅優惠，而俄羅斯也於 8/1 日起，對各項鋼品課徵臨時出口關稅，此舉讓全球鋼鐵供給更加吃緊。而近期在美國鋼廠歲修，加上後續有基建需求，以及市場傳出中國大陸為了擴大對實體經濟的支持，當局有望提供額外刺激措施，讓鋼鐵需求看增。供給受限，需求看增，加上鐵礦石近日下跌，讓鋼鐵廠成本下降，利差可望擴大，鋼鐵股表態轉強。如中鴻、燁輝、盛餘、彰源、新鋼全面大漲，當中鍍鋅鋼板的盛餘 (2029-TW) 受惠台商回流與科技廠廠辦需求增加，今年上半年 EPS 1.92 元已超越去年全年 0.77 元，7 月營收創近 3 年高，Q3 業績營運向上，目前在美國基建預期下已推升美國鋼價大漲，後續值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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