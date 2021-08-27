全球矚目央行年會，對台股有什麼影響？減債後股市會走空？

全球矚目的全球央行年會—傑克森霍爾年會，本週四至週六（8/26-8/28）舉行，投資人都希望能從美國 FED 主席鮑爾口中，得到更多減債、升息的時間表，韓國央行卻在會前宣布上調基準利率 1 碼，從 0.5％升至 0.75％，希望能改善房貸增加、房價及物價上漲的問題，成為亞洲第一個升息的主要經濟體，難道這是預告全球央行即將進入升息循環了嗎？資金派對結束了嗎？全球股市會因此陷入空頭嗎？

08 年金融海嘯、2020 新冠肺炎初期，都造成全球經濟陷入負成長，卻都在美國聯準會 FED 迅速採取降息、量化寬鬆（QE）等超寬鬆的利率政策下，股市率先反轉向上，其次實體經濟才慢慢恢復生機，連續兩次重次利空事件，都再次證明市場只要有錢，股市就會持續向上漲，去年新冠肺炎 FED 採取無限 QE 政策，帶動美股道瓊漲幅接近 1 倍、台灣加權股價指數漲幅 1.1 倍，現在股市處於歷史高檔附近，投資人擔心 FED 結束 QE 政策後，會造成股市急轉直下，這次的全球央行年會，才會特別受到矚目。

美國 FED 會在六月討論『減債』，最主要的原因是去年新冠肺炎開始，FED 大量的印錢造成美元價格下滑，加上疫情造成全球貨運、缺工問題不斷，大幅拉高物價指數，而美國當時疫苗覆蓋率高，單日確診人數來到新低，經濟逐漸復甦，就業率得到初步的改善，FED 才會開始『討論』升息，短短不到兩個月，情況馬上豬羊變色，美國 7 月開始逐步放鬆各種疫情的管制措施，疫苗施打率又無法進一步提升，Delta 病毒又具備突破疫苗的高傳播力，美國單日確診人數急劇升高，最高一度突破 25 萬例，接近前一波的高峰，住院人數、死亡人數同步升高，美國蘋果公司也宣布延長居家上班時間到明年一月，疫情惡化將影響實體經濟的復甦，失業率恐再次升高，而通膨問題，在市場預期美國會提早減債、升息的情況下，資金回歸美元，帶動美元匯率上升、以美元計價的原物料如黃豆、玉米、原油等，都出現明顯的下修，在通膨得到初步控制下，美國實體經濟受到影響，研判美國聯準會對於減債、升息將保持更多的耐心，預計在這次央行年會中，FED 主席鮑爾的聲明不會有減債的確切時程表，只會表達減債的速度取決於疫情、經濟、物價是否達到 FED 的目標。

美元陸續遭逢日圓、歐元、人民幣的挑戰，美元的國際地位仍無法撼動，全球各國央行的利率決策，最主要還是受到美國的影響，美國 2023 年以後才有可能會升息，各國經濟狀況不同，韓國為控制房價、物價升息，不可能造成連鎖性的效應，帶動全球央行開啟升息循環，台灣央行總裁楊金龍表示，台灣通膨相對溫和，經濟未達過熱標準，未來利率連六凍，美國、台灣利率維持不變，資金繼續寬鬆，股市中、長期將繼續維持多頭格局。

日有陰晴圓缺，景氣循環有高就有低，不管未來會升息、還是降息？投資人最擔心的還是股市會漲還是會跌，根據過去百年的歷史來看，除非物價無法控制，央行連續升息，緊縮資金，代表景氣進入過熱階段，在這個階段景氣很好，大部分的民眾都有賺到錢，有多餘的錢可以投資，股市將進入末升段，直到出現一個重大利空事件後，股市的泡沫才會被戳破，所以就算在升息循環期間，股市仍有一波多頭可以期待，更何況現在連升息都還沒開始討論，多頭走勢當然還沒結束，投資朋友無須太過擔心。

台灣基本面佳，景氣燈號 5 連紅、出口 13 連紅、外銷訂單 17 連紅，整體上是櫃公司上半年獲利比去年成長 111％，疫情相對穩定，在轉單效益加持下，上市櫃公司將營收、獲利有望持續成長，基本面沒問題，台股重挫 1375 點，最主要的原因就是『籌碼』，台股爆量下跌後，技術面已從底部市場進入最恐慌的氣氛中，正所謂行情總在絕望中誕生、在半信半疑中成長，行情總在絕望中誕生，連續兩週的重挫，在大部分投資人都絕望了以後，該停損的都停損了，不該停損的也停損了，賣壓大幅減少後，大盤終於出現大幅度的回升，周五收盤價來到 17209 點，再度收復 17000 點整數關卡，下周股市若能持續向上墊高，台股很有可能呈現 V 型反轉，觀察重點在於台股下周能否穩定向上墊高！

根據過去歷史經驗，既使在升息期間，股市仍有一波多頭可以期待，如果真的非常擔心利率會快速反轉的投資朋友，可以考慮升息受惠的概念股，利率向上，借款利率將同步提升，銀行放款業務利差擴大，將進一步提高銀行的獲利能力，銀行相關類股可以可慮富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW) 等銀行類股；另外，租賃設備、應收帳款管理業務的中租 - KY（5871-TW），也同樣可望受惠，而汽車放款業務利差更大，如裕隆汽車車貸服務的裕融 (9941-TW)、豐田汽車貸款服務的和潤 (6592-TW) 也值得注意！

盤面上類股的部分，疫情造成塞港、缺櫃、缺工的問題無解，航運類股的基本面沒有改變，大型企業開始流行包船送貨，散裝航運日租價格持續上揚，這波航運類股由散裝航運中航、四維航發動，帶動貨櫃三雄長榮、陽明、萬海穩定向上，挑戰波段壓力區，貨櫃三雄今年獲利可望達標，全年 EPS 都可達 30 元以上，精神指標萬海 (2618-TW) 已經率先突破 250 元整數關卡，這波台股下殺，貨櫃三雄股價幾乎可以說是聞風不動，下周考慮佈局。

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