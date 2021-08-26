外資再倒貨櫃三雄2.2萬張 面板雙虎買賣不同調

台股今 (26) 日隨著連日上漲賣壓湧現，指數開高走低，終場小漲 21 點、收在 17067 點，力守萬七大關，外資繼昨日買進貨櫃三雄後，今日再度反手賣出，合計賣出 2.2 萬張，但對於面板雙虎看法分歧，加碼群創 1.2 萬張、提款友達近 1 萬張。

三大法人今日合計賣超 161.31 億元，外資賣超 159.11 億元，投信買超 7.77 億元，自營商賣超 9.97 億元，期貨方面，外資連續四日回補空單，空單未平倉口數降至 19929 口，空單水位創下 520 股災以來的新低。

外資今日再度大買晶圓雙雄，聯電達 1.7 萬張，台積電也有 0.6 萬張，且隨著金控法說陸續召開，外資也積極卡位，前 10 名就囊括 4 名，包括第一金、玉山金、國泰金、中信金，其餘如合晶、定穎、榮成與群創也獲青睞。

外資賣超方面，繼昨日買進貨櫃三雄後，今日再度提款，本周四天以來反覆買賣，萬海、長榮與陽明合計賣超張數達 2.2 萬張，其餘如華航、東森、友達、宏碁、大成鋼也入列賣超前十名。

投信、自營商也與外資同樣看好聯電，分別敲進 735、1791 張，但對於群創看法不一，投信賣超 2954 張、自營商買進 1426 張。