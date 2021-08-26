台股多空激戰小漲守住萬七 外資再度翻臉 三大法人賣超161.31億元
台股今 (26) 日上沖下洗，早盤漲逾 150 點，衝上 17200 點關卡，盤中翻黑下探 16984 點，高低震盪超過 210 點，月線得而復失，不過，晶圓雙雄延續漲勢，鋼鐵、造紙族群也扮演撐盤要角，終場指數小漲 21 點，收在 17066 點，三大法人合計賣超 161.31 億元，外資再度翻臉提款 159 億元。
加權指數今天成交值略增至 3724 億元，仍不到 4000 億元。觀察籌碼面變動情況，外資近期忽買忽賣，昨天才買超 167 億元，今天又反手賣超 159.11 億元；投信連續 8 個交易日加碼台股，今天買超 7.77 億元；自營商賣超 9.97 億元，三大法人合計賣超 161.31 億元。
台積電傳出全面調漲晶圓代工價格，多家 IC 設計廠證實接獲通知，台積電股價受激勵一度大漲 3%，站上 600 元大關，隨後漲幅收斂至 1.5%，以 594 元作收，成功收復半年線；聯電早盤也勁揚逾 4%，最高來到 62.7 元，終場漲幅縮至 2%，收 61.2 元。
鋼鐵股匯集人氣，市場看好下半年鋼市回溫，買盤積極搶進，中鋼一度大漲逾 4%，但尾盤漲勢逐漸收斂，以 36.35 元作收，中鋼構、燁興、燁輝、威致、志聯、彰源、新鋼均亮燈漲停。
航運股方面，長榮、萬海震盪走跌，下挫超過 1%，陽明傳出獨拿台積電美國新廠建置的海運大單，尾盤急拉漲逾 1%。不過，航運股普遍回檔，包括台驊投控、台航、遠雄港、榮運、裕民等。
原物料價格持續上漲，家紙、工紙需求強勁，造紙股今天吸引資金進駐，永豐餘、榮成上漲超過 2%，士紙也有 1% 以上的漲幅。
值得注意的是，台積電傳出全面調漲代工價格，力旺為台積電長期嵌入式 IP 供應商，市場點名將成為最大受益者，帶動股價攻上漲停，收在 1460 元。中砂主要供應台積電再生晶圓、鑽石碟產品，市場也看好未來營運表現，吸引買盤湧入，中砂股價大漲近半根停板，收在 70.9 元。